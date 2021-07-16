【基金點睇】新經濟股估值壓力大減 北水配置五大板塊

招商基金預計，國內經濟增長邊際放緩，而海外在疫苗接種率上升、限制措施放開的環境中將延續復甦，港股盈利依然有韌性。

【券商點睇】券商不建議高追周期股 提防好消息盡出？，請按【見下頁】

雖然海外流動性最寬鬆的階段逐漸退出，長期利率伴隨實際利率緩慢回升，但美國聯儲局仍會與市場做充分溝通，短期利率可能會保持低位。對港股而言，在上半年市場明顯消化估值後，下半年對無風險利率上行的敏感度會降低。整體來看，增長股的估值壓力大幅減輕，交易擁擠的情況也明顯緩解，或將迎來長期配置時點。

【置業故事】為結婚趕買樓 首置客唔講價 1小時內即睇即買，請按【見下頁】

配置方面，招商基金看好以下五大領域。一是高端制造業，如新能源、半導體和精密製造的機械行業。短期內行業高景氣抵禦經濟下行壓力，業績確定性高，加上長期順應國家戰略發展趨勢，保障成長的持續性。

二是新興消費行業，看好IP理念發展模式，如潮玩產業快速發展，以及IP媒體的影視推廣；另一方面，看好具備高成長性及低滲透率的醫美消費市場。三是綫下消費，看好服裝品牌商發展，消費者改變對國產品牌「性價比」的標簽，也漸漸形成了一種新的國潮消費潮流。四是互聯網龍頭，由於短期反壟斷政策的壓制，互聯網板塊估值處於歷史較低位，但是互聯網龍頭長期的成長性高，目前有較好的配置時點。五是看好在香港二次上市的稀缺新經濟龍頭。

【延伸閱讀】下半年部署：2021下半年值得加注的10隻收息股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛