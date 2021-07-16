流動性收緊與經濟正常化的博弈

從今年2季度開始，投資者已開始擔憂美國經濟復蘇步伐快於預期，會令到美聯儲政策退出及提早加息，同時亦擔憂美聯儲在釋放收緊 （Taper） 信號時或會觸發如2013年時引發的金融市場的恐慌。其實，當前宏觀環境與2013年Taper有甚麼異同？ 相近點在於美國經濟都處於復蘇階段、市場流動性充裕。而關鍵的不同點，相比於2013年Taper時期，今年全球整體處於復蘇階段，特別是在政策刺激下美國經濟前景更加樂觀，同時當前全球的通脹預期明顯更高，就業前景更好。從貨幣政策的預期來看，由於美聯儲採取“平均通脹目標制”，當前整體貨幣收緊的預期低於2013-14年時期。此外，當前的資產價格估值相對更高，對貨幣政策和利率走勢也會更加敏感。因此往後看需要警惕貨幣政策的意外或提前收緊，以及由此引發的市場調整。

美聯儲3月以來有意在管理通脹預期

▲ 資料來源：美聯儲、中信証券

但是總體來看，我們發現美聯儲一直在主動管理市場預期，抗通膨債券 （TIPS） 在全部美國國債未償占比從3月開始就出現下滑趨勢，而同期美聯儲持有TIPS占比大幅上升，顯示美聯儲有意在管理通脹預期。而6月議息會議相比於3月的會議已經有很大的轉變，會後鮑威爾也提到對於通脹可能持續更久且水平更高的擔憂，包括點陣圖、經濟預測等都反映目前美聯儲已經開始為之後的貨幣正常化做準備，投資者對美聯儲的政策有序退出已有比較充分的預期。

2013年5月美聯儲釋放Taper信號後當年主要資產表現

▲ 資料來源：彭博、中信証券

2017年5月美聯儲公佈稍後展開縮減資產負債表後當年主要資產表現

▲ 資料來源：彭博、中信証券

回顧最近兩次Taper，2013年5月22日時任美聯儲主席伯南克釋放Taper信號，並在12月議息會議中決定正式開始Taper操作。2017年5月24日，美國FOMC表示將於當年稍晚展開縮減資產負債表的進程，且將預先公佈每個月允許減量或提前償付的國庫券與MBS證券的最大金額上限。我們留意到，美聯儲在2017年公佈縮減資產負債進程後，並沒有引發如2013年因釋放Taper信號而引發的市場恐慌，主要原因是美聯儲與市場均已接受美國貨幣政策的新中立論述，以及其資產負債表正常化開始推動的至少一年內，繼續收購存續期和突性風險有關。

觀看環球資產表現，無論在2013年或2017年，在消息公佈後的一個多月普遍表現震盪，而國際金價表現相對比較弱勢。我們認為美聯儲下半年Taper的時點主要取決於就業市場表現，而中期是否會提前加息則需要結合未來一年對通脹持續性的判斷再做決定。 根據中信證券預測，美聯儲可能在8 、9月釋Taper信號。因此，3季度中後期為市場的震盪時點，環球資產波動或增大。

在新興市場方面，投資者也擔心3季度會因美元走強和美聯儲政策退出預期而受壓制，但我們認為這一風險觸發可能性較小。首先，本輪新興市場整體潛在風險明顯弱於上一輪美聯儲的政策退出，疫苗接種和經濟恢復提速有利於支撐新興市場貨幣匯率和基本面預期，而且部分新興市場國家央行也通過提前加息的方式來應對資本外流風險。實際利率也將會築底回升，從而推動美債利率隨之上行。當然，由於今年美聯儲非常注重提前與市場溝通，預計對債券市場的衝擊會相對弱於2013年Taper時期，但仍需要警惕實際利率意外上行帶來的流動性緊縮衝擊。