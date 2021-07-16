  • 30°C
香港時間 : 2021716日 (五) 11:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小米股價】小米手機銷量第二季超蘋果成全球第二　雷軍：夢幻般成就、股價升逾4%

新經濟追蹤 10:48 2021/07/16

分享：

【小米股價】小米手機銷量第二季超蘋果成全球第二　雷軍：夢幻般成就

市場調研機構Canalys發表報告指，小米集團 （01810） 第二季度於全球智能手機市場份額已達17%，首次成為世界第二，僅次於三星（Samsung），而蘋果（美：APPL）則排名第三。小米董事長雷軍今日向全體員工發信，指首次成為全球第二，是一個「夢幻般的成就」。

小米股價今日升逾4%，現報28.1元，升4.3%，成交額暫錄36億元。

雷軍稱，小米自2016年起開始「全面補課」，產品至今實現巨大提升，並在高端市場「站穩腳跟」。

全球智能手機市場第二季度表現

手機供應商 市場份額 增長率
三星 19% +15%
小米 17% +83%
蘋果 14% +1%
Oppo 10% +28%
Vivo 10% +27%

*數據來自市場調查機構Canalys

雷軍又指，小米將進一步擴大研發團隊規模，今年將招募超過5000名工程師，預計今年研發投入超過130億元人民幣。

他在信中又提及，小米之家線上下融合的渠道模式已取得階段性成功，今年將覆蓋所有縣城，並進入鄉鎮市場。而國際業務方面，目前小米已經進入全球100多個國家和地區的市場，目前在十多個國家市場份額第一。

更多【新經濟股】文章

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

相關文章：【小米1810】小米北京智能工廠房動工　年產能1000萬部手機

【小米股價】中國市場手機出貨連跌3個月 信通院：6月跌幅收窄至一成、5G手機佔比77%

記者：梁安琪

港股 小米集團－W（01810） 雷軍 新經濟股 經濟 智能手機 小米 新經濟

上一篇文章

【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）

下一篇文章

【業績│消費股】維達中期多賺6%、中期息10仙　業績後曾跌15%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】康聖環球9960近43萬人認購　超額認購542倍一手中籤率5%（附分配結果）
【新股IPO】康聖環球9960近43萬人認購　超額認購542倍一手中籤率5%（附分配結果）
【國泰航空】國泰推訂製服務助避開「英國禁飛令」回港　英國下周許港人入境免隔離
【國泰航空】國泰推訂製服務助避開「英國禁飛令」回港　英國下周許港人入境免隔離
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【新股IPO】康聖環球9960追揸沽 可參考醫脈通收市價
【新股IPO】康聖環球9960追揸沽 可參考醫脈通收市價
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿美股偏軟　夜期跌130點　北水4.6億沽小米（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿美股偏軟　夜期跌130點　北水4.6億沽小米（不斷更新）
【新股IPO】5隻新股暗盤　康聖環球跌5%、一手帳面蝕265元
【新股IPO】5隻新股暗盤　康聖環球跌5%、一手帳面蝕265元