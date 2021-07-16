【小米股價】小米手機銷量第二季超蘋果成全球第二　雷軍：夢幻般成就、股價升逾4%

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市場調研機構Canalys發表報告指，小米集團 （01810） 第二季度於全球智能手機市場份額已達17%，首次成為世界第二，僅次於三星（Samsung），而蘋果（美：APPL）則排名第三。小米董事長雷軍今日向全體員工發信，指首次成為全球第二，是一個「夢幻般的成就」。
小米股價今日升逾4%，現報28.1元，升4.3%，成交額暫錄36億元。
雷軍稱，小米自2016年起開始「全面補課」，產品至今實現巨大提升，並在高端市場「站穩腳跟」。
全球智能手機市場第二季度表現
|手機供應商
|市場份額
|增長率
|三星
|19%
|+15%
|小米
|17%
|+83%
|蘋果
|14%
|+1%
|Oppo
|10%
|+28%
|Vivo
|10%
|+27%
*數據來自市場調查機構Canalys
雷軍又指，小米將進一步擴大研發團隊規模，今年將招募超過5000名工程師，預計今年研發投入超過130億元人民幣。
他在信中又提及，小米之家線上下融合的渠道模式已取得階段性成功，今年將覆蓋所有縣城，並進入鄉鎮市場。而國際業務方面，目前小米已經進入全球100多個國家和地區的市場，目前在十多個國家市場份額第一。
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記者：梁安琪