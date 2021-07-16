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【小米股價】小米手機銷量第二季超蘋果成全球第二　雷軍：今年研發投入料超130億人幣、股價曾升逾4%

新經濟追蹤 10:04 2021/07/16

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雷軍：小米手機銷量超蘋果成全球第二　今年研發投入預計超130億人幣

市場調研機構Canalys發表報告指，小米集團 （01810） 第二季度於全球智能手機市場份額已達17%，首次成為世界第二，僅次於三星（Samsung），而蘋果（美：APPL）則排名第三。

小米股價今日曾升逾4%，現報27.9元，升3.5%，成交額暫錄22.85億元。

小米董事長雷軍今日向全體員工發信，指首次成為全球第二，是一個「夢幻般的成就」。小米自2016年起開始「全面補課」，產品至今實現巨大提升，並在高端市場「站穩腳跟」。

全球智能手機市場第二季度表現

手機供應商 市場份額 增長率
三星 19% +15%
小米 17% +83%
蘋果 14% +1%
Oppo 10% +28%
Vivo 10% +27%

*數據來自市場調查機構Canalys

雷軍又指，小米將進一步擴大研發團隊規模，今年將招募超過5000名工程師，預計今年研發投入超過130億元人民幣。

他在信中又提及，小米之家線上下融合的渠道模式已取得階段性成功，今年將覆蓋所有縣城，並進入鄉鎮市場。而國際業務方面，目前小米已經進入全球100多個國家和地區的市場，目前在十多個國家市場份額第一。

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記者：梁安琪

港股 小米集團－W（01810） 雷軍 新經濟股 經濟 智能手機 小米 新經濟

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