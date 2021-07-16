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【中概股風暴】小紅書據報擬暫停赴美上市計劃

新股IPO 10:15 2021/07/16

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小紅書將暫停在美國上市。

內地近期加強監管中概股赴美上市，內媒報道指，受監管浪潮影響，繼內地醫療科技數據公司零氪科技、運動科技平台Keep、音頻分享平台喜馬拉雅FM暫停其美國上市計劃後，內地獨角獸、線上社交平台小紅書亦將暫停在美國上市。

多間企業據報擬煞停赴美上市，詳見﹕【下一頁】

內地近期不同部門對科網行業監管行動或言論（按圖可放大）

    點擊圖片放大
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外電今年4月曾報道指，小紅書計劃在年中前後，於美國上市，集資約5億至10億美元（約38.8億至77.7億港元），並由高盛及摩根士丹利負責該上市項目。小紅書其後回應指，對市場傳言不予置評。

官方網站顯示，小紅書於2013年成立，定位為供年輕人分享生活方式的社交平台，主要用戶為90後年輕人，佔比7成用戶數量。公司稱，截至2019年10月，其月活躍用戶數量已經過億。

小紅書的前期投資者包括阿里巴巴 （09988） 和騰訊 （00700） ，此外，新世界 （00017） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛亦有份參與小紅書的D輪融資。

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編輯﹕賴奕羚

美股 社交平台 新經濟股 中國概念股 阿里巴巴－SW（09988） IPO 集資 騰訊

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