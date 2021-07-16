【美股焦點】燕麥奶Oatly遭狙擊「誇大收入、模式易複製」　華潤集團有投資

華潤集團有份投資的瑞典燕麥奶品牌Oatly（美：OTLY）遭沽空機構Spruce Point Capital Management 狙擊，周四更指公司股價連10美元也不值。Oatly 股價昨晚下挫，跌逾半成，收19.48美元，盤中曾見上市新低。Oatly否認沽空報告指控，指其內容「虛假及誤導」。

Spruce Point 周三發表沽空報告，指控Oatly使用可疑的會計方法來誇大收入，而公司的財務總監及審計委員會主席此前亦曾捲入會計醜聞，同時公司從未在招股書中披露在6年內更換3名審計師的事宜。

報告指出，Oatly在招股說明書和6月一份投資者簡報中，遺漏或篡改了關鍵事實，誤導投資者，並稱Oatly誇大其毛利率，沒有計算出境運輸和處理成本入內。若連同上述成本，其毛利率應該縮減6.4%。報告繼指品牌誇大其專利性質。因為隨新的競爭對手湧入市場，Oatly正在失去市場份額，因其商業模式很容易被複製，警告Oatly長遠有面臨破產的風險。

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編輯：吳敏芳

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