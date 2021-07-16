雖然亞洲在控制新冠疫情方面取得初步成功，但區內經濟的走向仍然取決於疫情將來的發展。自疫苗推出，亞洲地區的疫苗接種步伐落後歐美。近月病毒亦在亞洲部分地區再次爆發，導致人口流動明顯收緊；目前，南韓和香港的人流最高，而馬來西亞和印度的人流則最低。但幸好區內製造業並未受到封鎖措施限制，加上亞洲出口產品的外需強勁，令製造業表現較去年3月份更穩健。

各地政府亦紛紛推出刺激措施支持封鎖期間的經濟發展，但刺激力度各異，令區內經濟復甦步伐不一，並出現回落，這印證了我們的觀點：區內利率將在未來一段時間內保持低企。

另一項環球經濟體關注的主題——勞動市場方面，雖然就業率及相關數據一直屬於滯後指標，但在當前情況下，我們認為它們必須顯著上升。隨著美國和加拿大的政府補助計劃相繼結束，加上疫苗接種率增加及學校恢復面授課堂，有助紓緩公眾對疫情的憂慮，我們預期9月份勞工供應可能回升。

利率及股票方面，我們認為亞洲新興市場的股票和固定收益將獲寬鬆貨幣政策支持，總體而言，它們較2013年更能抵禦聯儲局縮減量寬的風險。我們認為外部狀況改善、對外部資金的依賴減少以及較平衡的定位是主要的制衡因素。

外匯方面，中國就人民幣升值向外匯市場發出警告，而美國實質孳息率觸底為美元帶來支持，亞洲貨幣或面臨更多不利因素。在美元兌人民幣升值的環境下，韓圜、馬來西亞林吉特和印尼盾普遍表現落後。然而，在這種情況下，澳元、新西蘭元和歐元的表現通常更遜色，很可能反映這些貨幣的流動性較佳。

長遠來説，雖然對於亞洲要説，製造業一直是大部份經濟體的亮點，但要實現可自我持續的經濟復甦，內需必須增長。疫苗接種計劃進展順利與否，將是內需復甦步伐的關鍵因素。