【新股IPO】5隻新股同日首掛 環球新材國際跑出升逾一成、康聖環球大熱倒灶
新股IPO 16:49 2021/07/16
康橋悅生活 （02205） 、融信服務 （02207） 、中國通才教育 （02175） 、康聖環球 （09960） 、環球新材國際 （06616） 5隻新股周五（16日）同日首掛，眾多新股中，以環球新材國際表現最佳，環球新材國際高開4.1元，較招股價3.25元升26.1%，環球新材國際收報3.7元，較招股價升13.8%，以一手帳面計（1000股），每手賺450元。
5隻新股暗盤表現詳見﹕【下一頁】
至於其他新股則表現麻麻，中國通才教育開報3.29元，較招股價3.69元跌10.8%，全日平收3.69元。
其他新股方面，康聖環球開報9.78元，與招股價9.78元持平，全日收報9.04元，較招股價跌7.6%，以一手帳面計（500股），每手蝕370元。
康橋悅生活開報3.61元，較招股價3.68元跌1.9%，康橋悅生活全日收報3.64元，跌1.1%，一手帳面計（1000股），每手蝕40元。
融信服務開報4.85元，較招股價4.88元跌0.6%，全日收報4.9元，以一手帳面計（1000股），每手賺20元。
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編輯﹕賴奕羚