【新股IPO】5隻新股同日首掛　環球新材國際升逾兩成、一手賺740元

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康橋悅生活 （02205） 、融信服務 （02207） 、中國通才教育 （02175） 、康聖環球 （09960） 、環球新材國際 （06616） 5隻新股周五（16日）同日首掛，眾多新股中，以環球新材國際表現最佳，環球新材國際高開4.1元，較招股價3.25元升26.1%，截至中午收市，環球新材國際報3.99元，較招股價升近22.8%，以一手帳面計（1000股），每手賺740元。
5隻新股暗盤表現詳見﹕【下一頁】
至於其他新股則表現麻麻，中國通才教育開報3.29元，較招股價3.69元跌10.8%，中午收報3.58元，較招股價跌3%，以一手帳面計（1000股），每手蝕110元。
其他新股方面，康聖環球開報9.78元，與招股價9.78元持平，中午收報9.12元，較招股價跌6.7%，以一手帳面計（500股），每手蝕330元。
康橋悅生活開報3.61元，較招股價3.68元跌1.9%，截至中午收市，康橋悅生活報3.68元，與招股價持平。
融信服務開報4.85元，較招股價4.88元跌0.6%，中午收報4.85元，以一手帳面計（1000股），每手蝕30元。
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編輯﹕賴奕羚