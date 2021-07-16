【新股IPO】5隻新股同日首掛　環球新材國際升近兩成、一手賺630元

▲ 5隻新股周五（16日）同日首掛。

康橋悅生活 （02205） 、融信服務 （02207） 、中國通才教育 （02175） 、康聖環球 （09960） 、環球新材國際 （06616） 5隻新股周五（16日）同日首掛，眾多新股中，暫時僅得環球新材國際股價錄得升幅，環球新材國際高開4.1元，較招股價3.25元升26.1%，截至9時45分，現報3.88元，較招股價升近2成，以一手帳面計（1000股），每手賺630元。

5隻新股暗盤表現詳見﹕【下一頁】

至於其他新股則表現麻麻，當中以中國通才教育表現最差，中國通才教育開報3.29元，較招股價3.69元跌10.8%，現報3.38元，較招股價跌8.4%，以一手帳面計（1000股），每手蝕310元。

其他新股方面，康聖環球開報9.78元，與招股價9.78元持平，現報9.17元，較招股價跌6.2%，以一手帳面計（500股），每手蝕305元。

康橋悅生活開報3.61元，較招股價3.68元跌1.9%，現報3.46元，跌近6%，以一手帳面計（1000股），每手蝕220元。

融信服務開報4.85元，較招股價4.88元跌0.6%，現報4.82元，較招股價跌1.2%，以一手帳面計（1000股），每手蝕60元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章﹕

【新股IPO】三隻新股同日首掛 醫脈通全日升14%

【新股IPO】三巽集團6611超額認購2倍 一手中籤率35%（附分配結果）

【新股IPO】環球新材國際6616超額認購近10倍 一手中籤率25%（附分配結果）

想輕鬆抽新股，贏錢！立即免費下載使用【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯﹕賴奕羚