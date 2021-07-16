【港股市況】大市早段跌百點　小米逆市升近4%、恒大系造好恒大升一成（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國上周新申領失業救濟人數為36萬人創疫後新低，美股個別發展，道指升53點。港股今早輕微低開。恒生指數開報27972點，跌23點。恒生科技指數跌0.3%，報7639點。恒大 （03333） 擬派特息，股價逆市升逾7%；騰訊 （00700） 升近0.4%；中電信 （00728） 升3%；滙豐 （00005） 跌0.7%；美團 （03690） 跌近1%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：07】維達 （03331） 跌幅擴大至逾14%，低見20元，成交1.3億元。

【10：04】迅銷 （06288） 績後挫半成，低見54.8元。

【業績】UNIQLO母企迅銷首三財季多賺67% 下調全年預測、大中華表現遜預期

【10：01】恒指最新跌近百點，報27094點，跌91點，早段曾低27878點；科指跌0.6%，報7612點。

【10：01】半新股騰盛博藥 （02137） 跌逾4%，低見20.1元創上市後新低。

【09：53】5隻新股同日首掛 環球新材國際升近兩成、一手賺630元

【09：53】醫脈通 （02192） 上市翌日，股價升近4%，破頂高見32.8元。

【09：50】美固科技 （08349） 今早破頂高見5.5元後，突倒跌三成，低見2.87元，成交2125萬元。

【09：49】小米 （01810） 升近4%，高見28元，成交15億元。

【09：47】藥明康德 （02359） 發盈喜，股價升4%，破頂高見196.9元。藥明康德預計上半年盈利可達26.3億至26.6億元人民幣，相當於按年增長53%至55%。

【盈喜盈警】藥明康德盈喜 預料半年多賺逾53%

【09：45】中車時代電氣 （03898） 升逾8%，破頂高見57.8元。

【09：41】維達 （03331） 績後跌幅擴大至逾12%，低見23.35元。

【09：39】小米 （01810） 逆市升逾2%，高見27.75元。雷軍發布全員信稱，凌晨Canalys發布了第二季度全球智能手機市場份額的報告，小米市場份額17%，智能手機銷量超越了蘋果（美︰AAPL），晉升全球第二。

【小米股價】雷軍：小米手機銷量超蘋果成全球第二 今年研發投入料超130億人幣

【09：34】阿里巴巴 （09988） 早段偏軟，跌0.3%；騰訊 （00700） 升0.3%；美團 （03690） 跌逾1%；小米 （01810） 升2%。

【09：33】恒大 （03333） 升幅擴大至一成，高見9.97元；恒大物業 （06666） 升逾4%；恒大汽車 （00708） 升逾3%。另外，恒騰 （00136） 升半成。

【09：32】雅生活服務 （03319） 獲控股股東雅居樂 （03383） ，股價早段升2%，高見35.1元。

【09：27】美團 （03690） 跌近1%。內地媒體報道指，字節跳動目前已經決定進軍外賣行業，抖音近日成立專門的外賣業務團隊，現時已經開始在抖音APP進行內測。抖音外賣業務據報命名為「心動外賣」。

【美團對手】字節跳動傳進軍外賣業務 抖音「心動外賣」開啟內測

【09：21】恒生指數開報27972點，跌23點。恒生科技指數跌0.3%，報7639點。恒大 （03333） 擬派特息，股價逆市升逾7%；騰訊 （00700） 升近0.4%；中電信 （00728） 升3%；滙豐 （00005） 跌0.7%。

【恒大股價】恒大股價曾見逾四年低 收市後宣布擬派特別息

【中電信回A】中電信更新A股招股書 預告上半年純利增長26%至28%

【09：13】期指開報27821點，跌191點或0.7%。

【08：59】恒指黑期跌約106點，報22879點，跌113點；道指期貨跌73點，報34791點。

【08：58】今日共有5隻新股掛牌，其中逾40萬人認購的康聖環球 （09960） 暗盤跌穿招股價。

【新股IPO】5隻新股暗盤 康聖環球跌5%、一手帳面蝕265元

【08：51】康龍化成半年淨利潤料增4%至24%

【08：23】和黃醫藥︰歐洲藥品管理局確認及受理索凡替尼上市許可申請

【08：10】雅居樂斥16億元增持雅生活服務

【07：50】維達中期多賺6%至9.7億元 派中期息10仙

【07：45】三巽集團6611超額認購2倍 一手中籤率35%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報27887點，跌109點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報44元，跌0.15元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報564.19元，跌0.81元或0.1%。

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【07：30】美國上周新申領失業救濟人數為36萬人，創疫後新低，儲局仍持續偏鴿，美國10年債息曾跌破1.3厘關；美股個別發展，納指收市挫0.7% 。道指收市升53點，報34987點；納指跌101點，報14543點；標指跌14點，報4360點。

【開市9點半】鮑威爾重申：相當長時間保持寬鬆 康聖環球首掛暗盤失利

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責任編輯︰梁浩碩