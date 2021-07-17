【恒指夜期+ADR】夜期收市跌240點　滙豐ADR險守43關　北水12億買小米港交所（不斷更新）

美國消費信心指數僅報80.8，再創5個月低，反映通脹已影響民眾消費，尤其是樓價數據上升，雖然儲局主席鮑威爾近日指通脹上升只是短暫情況，但若影響消費，則拖累復甦步伐，與此同時，儲局若急收水，則影響股市。美國市場出現股債雙殺局面，道指收市約跌300點，10年期美債息一度跌穿1.3厘，續反映資金避險。

夜期收市跌240點，港股ADR急跌，阿里巴巴低港1.7%，騰訊ADR低港1.6%。中概股滴滴跌3.2%，新東方及好未來跌5.6%及9.5%。

即睇港股ADR收市：

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ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 43.00 -1.7% 百度美股 174.23 -2.8% 騰訊ADR 554.73 -1.6% 阿里巴巴美股 205.81 -1.7% 網易美股 174.02 -2.1% 京東美股 293.35 -1.6%

港交所 （00388） 及小米 （01810） 領升大市，北水亦分別加倉兩股5.6億及6.8億元，帶動北水全日吸資增至5.8億元。不過，騰訊 （00700） 及美團 （03690） 遭北水淨沽5.7億及2億元。恒指夜期早段升。

北水資金流向：

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港股輕微低開23點，大市早段曾反覆跌百點，其後傳出內地據報豁免赴港上市企業進行網絡安全審查消息，大市曾轉升逾200點，尾市升幅收窄，恒生指數收報28004點，微升8點，成交1537億元。恒生科技指數跌0.6%，報7614點。港交所 （00388） 升逾3%；小米 （01810） 升近5%；恒大 （03333） 升逾9%。

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焦點股：多圖講解重點消息及財經日誌

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焦點新聞︰

【中美關係】路透：華府今宣布制裁中聯辦7名官員 警告香港營商環境持續惡化

即市走勢︰

【03：00】夜期收市跌240點，收報27780點

【22：45】夜期跌177點

【22：00】夜期跌76點。

【18：00】恒指夜期早段升14點，報28034點，高水29點。

【16：10】恒生指數收報28004點，微升8點，成交1537億元。恒生科技指數跌0.6%，報7614點。港交所 （00388） 升逾3%；小米 （01810） 升近5%；恒大 （03333） 升逾9%。

【16：00】恒生指數U盤前升93點，報28089點。

【15：42】開拓藥業 （09939） 旗下藥品於巴拉圭獲得治療新冠病毒的首個緊急使用授權，股價升逾11%，高見73.5元。

【15：33】萬洲 （00288） 升0.5%，高見6.65元。

【萬洲糾紛】萬洲「太子爺」萬洪建傳自爆罷免原因 遭父斥責而頭撞辦公室玻璃櫃

【15：27】浪潮國際 （00596） 預期中期純利將有較大幅度增加，而去年同期虧損約4911萬元，浪潮國際升近四成，高見2.97元。

【15：25】今早曾再升一成高見13元破頂的東岳 （00189） ，股價尾市轉跌3%，低見11.02元。

【15：15】大市尾市升近百點，報28088點，升92點；科指跌0.6%，報7618點。

【15：02】內地股市下跌，上證全日跌0.7%；深證跌1.3%；創業板指跌近3%。

【14：59】眾安在綫 （06060） 昨造好後今日逆市回吐逾4%，低見47.1元。

【14：49】騰訊 （00700） 轉跌0.3%；美團 （03690） 跌0.2%；阿里巴巴 （09988） 跌0.1%；小米 （01810） 升幅則收窄至5%內。

【內地富豪】小米雷軍問鼎福布斯中國最佳CEO 張勇、馬化騰無緣上榜

【14：47】恒指升幅收窄至約65點，報28060點；科指跌0.6%，報7614點。

【14：38】微盟 （02013） 跌逾5%，低見12.52元，成交7.4億元。

【14：37】康龍化成 （03759） 跌幅擴大至一成，低見178元。

【14：24】螞蟻集團擬出售印支付龍頭Paytm母公司5%股權 阿里巴巴、軟銀、巴郡均有份投資

【13：50】恒大 （03333） 午後升幅再擴至一成。

【13：44】ZC TECH GP （08511） 升逾六成，高見0.245元，暫為升幅最大股份。

【13：40】大市升幅擴大至逾200點，升至28200點水平，報28209點，升213點。

【13：31】港交所 （00388） 午後升幅擴大至逾5%，升穿530元水平，高見531元。

【13：26】小米手機銷量超蘋果午後升逾6% 逾千沽盤28.5元排隊獲利全數掃清

【13：13】小米 （10810） 升幅擴大至近6%，高見28.55元；港交所 （00388） 午後升近4%，報524.5元。

【13：09】恒大汽車 （00708） 高開低走，股價最新倒跌逾6%，低見19.62元，今早曾高見22.45元。

【13：09】小米 （01810） 午後升幅再略為擴大至5.6%，高見28.45元。

【13：06】復銳醫療科技 （01696） 再升逾14%，破頂高見35元。

【13：05】中車時代電氣 （03898） 午後升幅擴大至一成，破頂高見57.8元。

【13：00】港股午後初段升約155點，報28152點；科指跌0.1%，報7653點。

【12：00】騰訊招聘芯片研發人才 騰訊：有特定芯片研發需要、非通用芯片

【12：00】恒生指數半日升124點，報28121點，成交759億元。恒生科技指數跌0.2%，報7644點。小米 （01810） 升近5%；港交所 （00388） 升近4%；恒大 （03333） 升逾7%；維達 （03331） 績後跌逾11%。

【11：53】港股中午收市前升約105點，報28101點；科指跌0.3%，報7641點。

【11：52】路透：內地將要求內房每月披露商業票據負債

【11：52】澳博一衞星場傳7月倒閉 濠賭股受壓、澳博曾見52周低

【11：41】小米 （01810） 升逾半成，高見28.4元。另外，阿里巴巴 （09988） 偏軟跌0.1%；騰訊 （00700） 升0.3%；美團 （03690） 轉升0.3%。

【11：37】港交所 （00388） 升幅擴大至逾4%，高見528元，成交25.5億元。

【11：36】上證半日跌0.02%；深證跌0.2%；創業板指跌1.1%。

【11：33】港交所 （00388） 升幅擴大至近4%，高見524.5元。報道知情人士消息指，內地計劃免除在香港上市的內地企業需尋求中國網信辦的批准。

【中概股風暴】內地據報免除赴港上市企業的網絡安全審查 港交所抽升3%

【11：30】大市升幅擴大至近100點，升至28090點，升93點。

【11：28】港交所 （00388） 突抽升逾2%，高見518元。

【11：27】大市轉升，最新報28018點，升22點；科指跌0.7%，報7610點。

【11：20】贛鋒鋰業 （01772） 逆市升逾4%，高見154.2元。

【11：09】大市跌近百點，報27903點，跌92點。

【10：59】和黃醫藥 （00013） 升幅擴大至近一成，高見66.6元，成交9376萬元。

【10：56】莎莎 （00178） 逆市升逾1%，高見2.19元。莎莎上季營業額按年增42.1%至8.4億元，港澳市場營業額反彈38.7%至5.6億元。

【香港零售】莎莎上季港澳營業額反彈39% 惟較疫情前仍跌69%、綫上及內地反已超越

【10：51】維他奶 （00345） 跌逾3%，破底低見24.75元，成交1.2億元。

【10：45】東岳 （00189） 再升一成，破頂高見13元。北水昨日全日淨流入15.9億元人民幣，增加19.8%，而東岳為淨買入最多的個股。

【10：35】小米 （01810） 升穿50天綫（約27.3元）突破28元水平，最新升5%，報28.3元。

【10：26】和黃醫藥 （00013） 逆市升5%，高見63.75元。和黃醫藥宣布其向歐洲藥品管理局提交索凡替尼的上市許可申請，並獲確認提交材料的完整性，將啟動正式審評程序。

【10：22】小米 （01810） 升幅進一步擴大至逾4.5%，高見28.2元。

【10：21】大市跌幅收窄至約10點。

【10：07】維達 （03331） 跌幅擴大至逾14%，低見20元，成交1.3億元。

【10：04】迅銷 （06288） 績後挫半成，低見54.8元。

【業績】UNIQLO母企迅銷首三財季多賺67% 下調全年預測、大中華表現遜預期

【10：01】恒指最新跌近百點，報27094點，跌91點，早段曾低27878點；科指跌0.6%，報7612點。

【10：01】半新股騰盛博藥 （02137） 跌逾4%，低見20.1元創上市後新低。

【09：53】5隻新股同日首掛 環球新材國際升近兩成、一手賺630元

【09：53】醫脈通 （02192） 上市翌日，股價升近4%，破頂高見32.8元。

【09：50】美固科技 （08349） 今早破頂高見5.5元後，突倒跌三成，低見2.87元，成交2125萬元。

【09：49】小米 （01810） 升近4%，高見28元，成交15億元。

【09：47】藥明康德 （02359） 發盈喜，股價升4%，破頂高見196.9元。藥明康德預計上半年盈利可達26.3億至26.6億元人民幣，相當於按年增長53%至55%。

【盈喜盈警】藥明康德盈喜 預料半年多賺逾53%

【09：45】中車時代電氣 （03898） 升逾8%，破頂高見57.8元。

【09：41】維達 （03331） 績後跌幅擴大至逾12%，低見23.35元。

【09：39】小米 （01810） 逆市升逾2%，高見27.75元。雷軍發布全員信稱，凌晨Canalys發布了第二季度全球智能手機市場份額的報告，小米市場份額17%，智能手機銷量超越了蘋果（美︰AAPL），晉升全球第二。

【小米股價】雷軍：小米手機銷量超蘋果成全球第二 今年研發投入料超130億人幣

【09：34】阿里巴巴 （09988） 早段偏軟，跌0.3%；騰訊 （00700） 升0.3%；美團 （03690） 跌逾1%；小米 （01810） 升2%。

【09：33】恒大 （03333） 升幅擴大至一成，高見9.97元；恒大物業 （06666） 升逾4%；恒大汽車 （00708） 升逾3%。另外，恒騰 （00136） 升半成。

【09：32】雅生活服務 （03319） 獲控股股東雅居樂 （03383） ，股價早段升2%，高見35.1元。

【09：27】美團 （03690） 跌近1%。內地媒體報道指，字節跳動目前已經決定進軍外賣行業，抖音近日成立專門的外賣業務團隊，現時已經開始在抖音APP進行內測。抖音外賣業務據報命名為「心動外賣」。

【美團對手】字節跳動傳進軍外賣業務 抖音「心動外賣」開啟內測

【09：21】恒生指數開報27972點，跌23點。恒生科技指數跌0.3%，報7639點。恒大 （03333） 擬派特息，股價逆市升逾7%；騰訊 （00700） 升近0.4%；中電信 （00728） 升3%；滙豐 （00005） 跌0.7%。

【恒大股價】恒大股價曾見逾四年低 收市後宣布擬派特別息

【中電信回A】中電信更新A股招股書 預告上半年純利增長26%至28%

【09：13】期指開報27821點，跌191點或0.7%。

【08：59】恒指黑期跌約106點，報22879點，跌113點；道指期貨跌73點，報34791點。

【08：58】今日共有5隻新股掛牌，其中逾40萬人認購的康聖環球 （09960） 暗盤跌穿招股價。

【新股IPO】5隻新股暗盤 康聖環球跌5%、一手帳面蝕265元

【08：51】康龍化成半年淨利潤料增4%至24%

【08：23】和黃醫藥︰歐洲藥品管理局確認及受理索凡替尼上市許可申請

【08：10】雅居樂斥16億元增持雅生活服務

【07：50】維達中期多賺6%至9.7億元 派中期息10仙

【07：45】三巽集團6611超額認購2倍 一手中籤率35%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報27887點，跌109點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報44元，跌0.15元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報564.19元，跌0.81元或0.1%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國上周新申領失業救濟人數為36萬人，創疫後新低，儲局仍持續偏鴿，美國10年債息曾跌破1.3厘關；美股個別發展，納指收市挫0.7% 。道指收市升53點，報34987點；納指跌101點，報14543點；標指跌14點，報4360點。

【開市9點半】鮑威爾重申：相當長時間保持寬鬆 康聖環球首掛暗盤失利

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責任編輯︰梁浩碩