▲ 【業績│消費股】維達中期多賺6%至9.7億元 派中期息10仙

維達 （03331） 公布中期業績。截至6月30日止，維達中期公司權益持有人應佔溢利9.67億元，按年增長6%，息稅折舊攤銷前溢利略增0.4%至18.3億元，及息稅折舊攤銷前溢利率減少3.7個百分點至20.1%，每股基本盈利80.6仙，派中期息10仙，維持不變。

維達股價上日收市報23.35元，逆市跌0.6%。

期內，總收益實現90.9億元，按年增長19%（按固定匯率換算為11%）。其中，紙巾分部收益增長20.3%至75.1億元，佔總收益83%。個人護理分部收益增加13.3%至15.8億元，佔集團總收益17%。

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維達指，於2020年增加原材料存貨水平，為應對任何可能的國際物流中斷情況作準備。新增的存貨水平有助減低2021年上半年原材料成本上漲壓力。上半年毛利增長15.4%至33.9億元，毛利率維持於37.4%。

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責任編輯︰梁浩碩