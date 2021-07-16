  • 29°C
香港時間 : 2021716日 (五) 08:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績│消費股】維達中期多賺6%至9.7億元　派中期息10仙

股市 07:50 2021/07/16

分享：

【業績│消費股】維達中期多賺6%至9.7億元　派中期息10仙

維達 （03331） 公布中期業績。截至6月30日止，維達中期公司權益持有人應佔溢利9.67億元，按年增長6%，息稅折舊攤銷前溢利略增0.4%至18.3億元，及息稅折舊攤銷前溢利率減少3.7個百分點至20.1%，每股基本盈利80.6仙，派中期息10仙，維持不變。

維達股價上日收市報23.35元，逆市跌0.6%。

期內，總收益實現90.9億元，按年增長19%（按固定匯率換算為11%）。其中，紙巾分部收益增長20.3%至75.1億元，佔總收益83%。個人護理分部收益增加13.3%至15.8億元，佔集團總收益17%。

疫情加速消費習慣改變，電商渠道備受青睞，按固定匯率計增長26%

維達指，於2020年增加原材料存貨水平，為應對任何可能的國際物流中斷情況作準備。新增的存貨水平有助減低2021年上半年原材料成本上漲壓力。上半年毛利增長15.4%至33.9億元，毛利率維持於37.4%。

【配股潮】維達跌挫近7%　主席李朝旺傳折讓6.6%配股套現2.6億元

【業績│消費股】維達首季淨利潤按年升46.5%至5.5億元　股價績後升逾3%

一鍵攞齊 全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結  

責任編輯︰梁浩碩

港股 維達國際（03331） 傳統經濟股

上一篇文章

雅居樂斥16億元增持雅生活服務

下一篇文章

【新股IPO】三巽集團6611超額認購2倍　一手中籤率35%（附分配結果）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿美股偏軟　夜期跌130點　北水4.6億沽小米（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿美股偏軟　夜期跌130點　北水4.6億沽小米（不斷更新）
【國泰航空】國泰推訂製服務助避開「英國禁飛令」回港　英國下周許港人入境免隔離
【國泰航空】國泰推訂製服務助避開「英國禁飛令」回港　英國下周許港人入境免隔離
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【新股IPO】康聖環球9960近43萬人認購　超額認購542倍一手中籤率5%（附分配結果）
【新股IPO】康聖環球9960近43萬人認購　超額認購542倍一手中籤率5%（附分配結果）
【新股IPO】康聖環球9960追揸沽 可參考醫脈通收市價
【新股IPO】康聖環球9960追揸沽 可參考醫脈通收市價
【新股IPO】5隻新股暗盤　康聖環球跌5%、一手帳面蝕265元
【新股IPO】5隻新股暗盤　康聖環球跌5%、一手帳面蝕265元