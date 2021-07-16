【業績│消費股】維達中期多賺6%息10仙　木漿價格處高位惟現有庫存仍利好毛利　業績後曾跌15%（第二版）

▲ 【業績│消費股】維達中期多賺6%至9.7億元 派中期息10仙

維達國際 （03331） 公布中期業績。截至6月30日止，維達中期公司權益持有人應佔溢利9.67億元，按年增長6%，息稅折舊攤銷前溢利（EBITDA）略增0.4%至18.3億元，息稅折舊攤銷前溢利率減少3.7個百分點至20.1%。維達每股基本盈利80.6仙，派中期息10仙，維持不變。

行政總裁李潔琳表示，對上半年業績滿意， 預期下半年市場需求持續穩健，料消費者對高端產品需求仍然強勁，對毛利率有正面影響。

維達股價績後低開2.8%，開報22.7元，其後跌幅擴大，一度跌15%，低見19.84元，最新跌11%報20.55元，成交2.7億元。

期內，總收益實現90.9億元，按年增長19%（按固定匯率換算為11%）。其中，紙巾分部收益增長20.3%至75.1億元，佔總收益83%。個人護理分部收益增加13.3%至15.8億元，佔集團總收益17%。

疫情加速消費習慣改變，電商渠道備受青睞，按固定匯率計增長26%。

木漿價格仍處高位 惟近期已稍回落

維達指，於2020年增加原材料存貨水平，為應對任何可能的國際物流中斷情況作準備。新增的存貨水平有助減低2021年上半年原材料成本上漲壓力。上半年毛利增長15.4%至33.9億元，毛利率維持於37.4%。

李潔琳表示，木漿價格仍處於高水平，但近期已有所回落，未來木漿價格走勢受環境等多項因素影響，難以預測。不過，維達已在原材料價格較低時增加庫存，以減低原材料的壓力，庫存對毛利率仍可帶來正面影響。同時，公司過有不同方案應對，包括調整促銷價格，控制開支費用，對今年的成本規劃有信心。

全球航運需求增加，推升海運價格。李潔琳指，公司部份原材料由海外進口，但運輸方式與普遍集裝箱有所不同，目前未見到有大的影響。另一方面，即使部份產品會由內地運至馬來西亞等地，但由於佔比不高，影響輕微。

（第二版新增業績會內容）

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責任編輯︰梁浩碩