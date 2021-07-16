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【新股IPO】康聖環球9960明日掛牌暗盤跌7.1% 收市報9.09元

股樓投資 16:45 2021/07/16

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康聖環球基因(新上市編號：09960）明日掛牌，根據輝立交易平台顯示，其暗盤低開2.9%報9.5元，最低見8.6元，收市報9.09元，較招股價9.78元，跌7.1%，成交1,090萬股，涉資9,940萬元。不計手續費，每手500股，賬面蝕345元。

【新股IPO】一嗨租車傳有意來港上市 集資10億美元，見【下一頁】

該股是次上市共發售約2.264億股，引入包括貝萊德、源峰基金及雪湖資本等7名基石投資者，合共認購1.11億股；公開發售部份獲得542倍超額認購，一手中籤率僅5%；並以上限9.78元定價，其招股範圍介乎8.6至9.78元；料集資淨額應約20.54億元，主要用作銷售和營銷公司現有特檢服務線以涵蓋更多醫院、用於現有特檢服務線研發、新特檢服務線開發和商業化、收購能夠產生互補及協同效應的技術或檢測相關公司、加強公司檢測能力，以及擴張海外市場等。上市聯席保薦人分別為高盛、中金及瑞信。

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記者：張以正

康聖環球（09960） IPO 港股

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