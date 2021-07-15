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【新股IPO】環球新材6616明日掛牌 暗盤升21.5% 收報3.95元

股樓投資 20:00 2021/07/15

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環球新材（新上市編號:06616）明日掛牌，根據輝立交易平台顯示，其暗盤高開7.7%報3.5元，最高曾見4.38元，收市報3.95元，較招股價3.25元，升21.5%，成交2,020萬股，涉資7,870萬元；以每手1,000股計，一手帳面賺700元。

環球新材是次來港上市共發售近2.91億股，並引入上海匯王瑾及中逸資本投資為基石投資者，合共認購2,706.5萬股；其公開發售部份獲得約9.8倍超額認購，一手中籤率25%，並以3.25元定價，較原來招股價範圍3.52至4.22元減價7.67%，料集資淨額約8.79億元，主要用作為建設第二期生產廠房及鹿寨合成雲母廠房部分出資等。上市獨家保薦人安信國際。

【新股IPO】一嗨租車傳有意來港上市 集資10億美元，見【下一頁】

根據弗若斯特沙利文報告，按2020年收益計，環球新材是內地最大及全球第四大的珠光顏料生產商，市場份額分別為11%及3%，公司主要產品包括天然雲母基及合成雲母基珠光顏料產品。

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記者：張以正

環球新材國際（06616） IPO 港股
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