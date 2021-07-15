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【新股IPO】通才教育2175暗盤潛水 收市報3.29元 較招股價跌10.8%

股樓投資 19:00 2021/07/15

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中國通才教育（新上市編號：02175）明日掛牌，根據輝立交易平台顯示，暗盤低開1.1%報3.65元，高見3.7元後回落，低見3.28元，收市報3.29元，較上市價3.69元，跌10.8%，成交341萬股，涉資1,140萬元。以每手1,000股計，一手帳面蝕400元。

【新股IPO】百得利控股6909明日掛牌 暗盤收報5.78元 較招股價升31.4%，見【下一頁】

該股是次上市共發售1.25億股，公開發售部份錄得逾3倍超額認購，一手中籤率30%，並以低於中間價定價，其招股範圍介乎3.16元至4.38元，料集資淨額約4.09億元，主要用作北格校區第四期建設工程、收購或投資民辦高等教育機構或收購一幅地塊、用作有關龍城校區教學樓和宿舍翻新及升級項目、購買教學設備及傢具等。上市獨家保薦人國泰君安。

通才教育是內地山西省領先的民辦高等教育機構。根據弗若斯特沙利文報告，按全日制學生收生總數計，通才於山西省所有民辦高等教育機構中排名第一，於2020至2021學年，市場份額為15.6%。

 

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記者：張以正

 

中國通才教育（02175） IPO 港股
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