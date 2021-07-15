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【地王命名】恒地美利道項目命名The Henderson 擁曲面玻璃幕牆 2023 年落成

股樓投資 08:05 2021/07/15

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恒基地產（00012）2017年以當時天價投得的中環美利道商業項目，正式命名為 The Henderson，預計於 2023 年正式落成，集團銳意將項目打造為國際矚目的「地標中的地標」。

以上項目位於中環美利道2號，恒地於2017年5月時，以232.8億元投得，每呎樓面地價高見50,064元，當時曾經創下全球最高價值地皮的紀錄。


恒基地產表示，特別委聘了舉世知名的扎哈‧哈迪德建築事務所（Zaha Hadid Architects）設計The Henderson，希望將項目打造為國際矚目的「地標中的地標」，落成後將成為一座總樓面面積465,000 平方呎的超甲級商廈。

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恒基兆業地產集團主席李家誠表示：「我們以 The Henderson 命名這個項目，除了彰顯它的重要性，更代表我們對這個劃時代項目的期許 ──它將會與世界各大城市的當代標誌性建築並駕齊驅，展現最前瞻的永續理念和創新思維。」李家誠續稱，The Henderson 表達了集團的大膽構思，嘗試在香港這個國際大都會的中心，打造一座世界級的建築藝術傑作。恒基的目標，是讓這座高度原創的智慧型大樓，突破傳統商廈的既有模式。

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位於中環核心商業區的 The Henderson 毗鄰香港公園和遮打花園，將會是扎哈‧哈迪德建築事務所在香港的首個商業建築設計項目，大樓的外型設計承襲「曲線女王」扎哈‧哈迪德的優雅曲線風格，以洋紫荊含苞待放的形態作為設計靈感，巧妙地演繹出花蕾的層層結構，回應大自然的有機與不規則之美，落成後將進一步豐富和提升香港的城市景觀。

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為了塑造出猶如立體雕塑的外型，The Henderson 特別引入了曲面玻璃幕牆 ── 是全港首個採用這嶄新設計和技術的建築項目。集團專門在德國和西班牙訂造一系列高科技四夾層、雙曲面強度玻璃，將建築物的室內空間、外圍的綠化地帶和周邊環境無縫連繫。


The Henderson 預計於 2023 年正式落成，項目至今已贏得眾多獎項與榮譽，包括WELL 健康建築標準認證及領先能源與環境設計（LEED）的白金級前期認證。項目竣工後，將進一步加強和提升恒基地產的物業投資組合。

【教主Anson Lo】廣告商新寵兒Anson Lo到恒基藝里坊「打卡」 下一步成樓盤代言人?，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

物業 中環 李家誠 恒基 建築設計 文娛藝術 香港 商廈
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