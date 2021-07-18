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【宏觀術數@iM網欄】明日黃花話古今 從天星分野談到哈雷彗星

名人薈萃 09:31 2021/07/18

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好書不厭百回讀。趁香港書展期間，順勢介紹一本冷門好書（雖然應不會在展中有售），上世紀中出版的《明日黃花錄》，雖多年來幾番重看，總感趣味盎然而有所得。作者董力行先生弱冠投筆從戎，轉戰南北，詩酒江湖，浪跡天涯，於所經山川名勝，無不細加考察，更獲多番奇遇，得窺文化瑰寶。中歲後移居香江，從商之餘重新著述於報刊，再結集成書。內容涉獵甚廣，對歷史文化、天文曆算、山川人情、詩詞歌賦、飲食風俗，細至硃砂妙用、舞蹈、氣功，以至形而上者，皆有深入研究，內容令人目不暇給。而作者認為「中國最高學術，是為天文地理」，說及的天文和地理，不單止是今日普及科學所涵蓋的內容，實際為仰觀天星，俯察山川龍脈，預測分析世運之學，內容接近宏觀術數的內容，很值得介紹一下。

 

根據作者記述，曾於軍旅期間專訪華山，偶得老道人援以仰觀天星，預測國朝人事之術，也曾親身探究各地土壤厚薄，以證古人龍脈理論。雖然作者尊崇儒家，對術數河洛五行推衍似未去深究，但漢儒講究天人相通，亦合乎《易》所言「天垂象，見吉凶，聖人象之。」

 

『天星分野為中國傳國之學』~《明日黃花錄》

 

遠古時代，中外天文學者都是直接觀測天上星辰變化，嘗試預測世運，經驗累積逐漸發現當中規律，及後再發展出星圖，以黃道星宮去作分析。發展上並且出現一些體系上的分別，例如使用「迴歸黃道」及虛星、神煞或特殊點（如阿拉伯點）等等，內容繁多待日後有機會再逐一介紹。

 

如果以天文觀測實體星象去推算預測，由於天星在頭頂上，如何去連結到人事國是上，便會用到「天星分野」的方法，即是以類象去定出那個星座、星宿，代表著世上那個地區或人物團體。故此，天星分野是把天星和地理相結合使用。中世紀時西方占星已把黃道分成十二星座，並且每個星座代表著不同的地域國家，用以此計算吉凶。而中國在更遠古的周朝以前，除了把九州（兗州，冀州，青州，徐州，豫州，荊州，楊州，雍州，梁州 見附圖）分別以十二星座（地支）來代表外，更精密把夜空星辰分成三垣二十八宿，即是三垣：紫微垣、太微垣及天市垣；及二十八宿(見附圖)，並發展出更凊密細緻的分野理論，作後世預測分析之用。例如當行星或彗星（客星）經行某些星宿，便預兆某種吉凶情況，如熒惑（火星）入南斗，日犯少微（垣）皆為凶兆等等。

網上圖片:十二星宮及二十八宿分野

 

早期的分野以中原大陸為主，例如古人將二十八宿分野，分配於長江、黃河及珠江流域，計黃河流域占十七星，長江流域佔八星，珠江流域則只占三星。香港在地理風水格局形似（非天星分野）常被冠以天市垣格局，主利於成為商業中心，萬國貿易交易地點，就如古代墟市一般。假如按照天星分野，天市垣共有二十二星，也可分配於三大流域，黃河流域占十四星，長江流域佔七星，珠江流域則只占一星，天星分野當中包含地理人物之秘，相互結合的。

 

古天市垣恆星示意圖

隨著世界觀的擴大，天星推步有《步天歌》的理論，最初用以按歌尋星方便記憶星宮，使用上也能按地球經緯和天星分野，去推算星象所影響及的世界地區。我們常會發覺某些特別及重大事件，先發生於某國，又會短期內在其他地區發生類同，便是因為天星組合為世界性的，因分野及宮位不同，時序又有前後之別也。就如今日越南便屬天市垣，位於南天球右下角，北天球之左下方，先二十八宿中的「心」、「尾」、「斗」、「箕」之上，其吉凶便受這區域星象所影響。

 

最容易理解天星分野，可能是由彗星產生的突發事件作例子。而彗星事件中，又以哈雷彗星廣為眾知，此彗星周期約76年，作者研究歷史認為此彗星出現，每次均與政府領袖不利，並且到舉了自1150年南宋時期至到1910年間的760年，共11次出現都對中國帶來災難、戰爭、外患或亡國等不利。例如1910年，次年武昌起義，清室亡國。而1986年重臨雖矩離成書有16年，作者預期是對歐亞兩洲，外蒙古及中國北部帶來災難，根據天星分野，最凶者為「天市垣以北」地區，推步即為蘇俄一帶，事實正好符合後來發生的切爾諾貝爾核電廠事故。下次哈雷彗星來臨於2061年，地運屬二運開端，又適逢木土交會後的一年，屆時想必又是一番波折了。

 

作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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