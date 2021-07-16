【開市9點半】鮑威爾重申：相當長時間保持寬鬆　康聖環球首掛暗盤失利

（1）美股科技股回吐，美國聯儲局主席鮑威爾表示，將繼續評估影響通脹的風險，相對一段長時間內，政策將保持寬鬆。10年期美債息跌至1.3厘水平，但美股科技股同時下跌，走勢並非如早前的債息跌、科技股升，或反映資金避險。美國就業市場則持續復甦，上周新申領失業救濟金人數降至36萬人，創疫後新低。

內地GDP等數據昨出爐，顯示經濟正穩健復甦，消除了市場此前憂慮，內地降準是應對經濟放緩，恒指由金融股帶動，反彈208點，收報27996點。夜期跟隨外圍市況跌130點。

【美國經濟】鮑威爾：通脹預期未達令人擔心的水平 FOMC未來數周商討買美債及MBS

【美國失業救濟金人數】美國上周首申領失業救濟人數降至36萬人 創疫後新低

即睇開市9點半重點：

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（2）滙豐環球研究發表告指，中資企業境外上市難度增加，或帶動下一浪中概股回流，促進香港成為「東方納斯達克」。

【大行看法】滙豐研究：中概股回流加速助港成「東方納斯達克」 5隻港股可受惠（附目標價）

（3）康聖環球 （09960） 今首掛，昨日暗盤失利。

【新股IPO】5隻新股暗盤 康聖環球跌5%、一手帳面蝕265元

（4）野村認為，如阿里巴巴 （09988） 和騰訊 （00700） 破冰，前者得益更大，因可觸及微信海量用戶及強大的社交圖譜。

【反壟斷】騰訊阿里巴巴「世紀和解」？ 野村：阿里巴巴料得益更大

（5）字節跳動挑戰美團 （03690） 生活服務領域後，如今再挑機外賣領域。

【美團對手】字節跳動傳進軍外賣業務 抖音「心動外賣」開啟內測

（6）藥明康德 （02359） 盈喜，預計半年純利按年增長53%至55%。

【盈喜盈警】藥明康德盈喜 預料半年多賺逾53%

（7）中電信 （00728） 向中國證監會更新A股招股書，透露業績表現。

【中電信回A】中電信更新A股招股書 預告上半年純利增長26%至28%

（8）台積電（美：TSM）上季多賺11%，按季下跌，不及預期，美股股價大跌。

【TSMC】台積電上季多賺11%、第三季上調代工產值預測 毛利率展望維持5成以上

【TSMC】台積電董事長：芯片供應太珍貴 無人想台灣發生戰爭

（9）莎莎 （00178） 港澳市場營業額反彈38.7%。

【香港零售】莎莎上季港澳營業額反彈39% 惟較疫情前仍跌69%、綫上及內地反已超越

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊