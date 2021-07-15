【疫市營商】 惠康雙綫品牌主打實惠高質攻市場 成功提升自家品牌形象

到超級市場購物，是港人的日常動作。其實各大超市也會推出自家品牌，令貨源及收入更穩定。但於普遍消費者的眼中，價錢較低的自家品牌，檔次也較低。為打破大眾對自家品牌的誤解，作為本港最大型的連鎖超市之一的惠康，積極推廣自家品牌，分別於2019年推出「Meadows」，並將另一品牌「御品皇」升級，打造出價錢實惠之餘，同時具高質素的產品，成效顯著。以上兩大自家品牌部份產品更成銷售之冠外，也成功改變消費者的觀感。

疫市下各行各業生意難做，超級市場的銷情雖然有增無減，但過去一年多，惠康仍積極拓展自家品牌，除令產品定價上可享更大自由度，也有助收入更穩定。現時惠康有三大自家品牌，分別為「御品皇」、「Meadows」及「特惠牌」。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7



其中以「Meadows」的「資歷」最淺，該品牌於2019年成立，主打西式產品，遍布逾50項產品類別，現時品牌銷售的產品逾450款，包括逾300款雜貨類產品及逾160款新鮮產品，如麵包、零食、蔬菜、雪糕等，種類繁多。



而推出達16年的「御品皇」，主打中式產品，該品牌標榜為「中式烹調專家」，品牌擁有約150款產品，包括逾130款雜貨類產品及逾10款新鮮產品，如泰國茉莉香米、冷凍叉燒包、中式粉麵、三文治火腿片等。

【假日好去處】Sanrio粉絲不容錯過 Hello Kitty+Melody+玉桂狗進駐The ONE 皇室堡 9大打卡熱點任你影，詳見【下一頁】



至於「特惠牌」是價錢最低的品牌，產品種類繁多，產品逾300款，除糧油雜貨外，亦引入袋裝米、小食、罐頭海鮮、冷藏肉類及海鮮等， 同時提供日常家居用品如個人護理、健與美和嬰兒用品，以及寵物食品等，產品採用簡約的包裝設計，價格也較相宜。

坊間對出品自超級市場的自家品牌也存在偏見，認為此類產品檔次較低。牛奶公司自家品牌總監袁惠霞也承認，亞洲區自家品牌的發展不及外國，「在消費者的心目中，自家品牌價錢較低，是由於品質較低。因此，我們希望透過推出『Meadows』及將『御品皇』品牌升級，令消費者的觀念改變。我們希望消費者明白自家品牌的價錢實惠之餘，也是具質素的。」

【素食趨勢】大家樂追上素食潮流 推招牌焗素豬扒飯 冀品牌更年輕化，詳見【下一頁】



其中「Meadows」為惠康重點力谷的品牌，品牌自推出市場以來，即成顧客的「新寵兒」，部份「Meadows」品牌的產品為銷量最高，如旗下的果仁已成為香港排名第一的果仁品牌。目前「Meadows」旗下產品多達450款，是最大的自家品牌。袁惠霞表示，「Meadows」在選用食材上有很高的要求，她說：「我們在全球26個不同國家去搜購最好的材料，提供高品質的產品，如Meadows的雪糕是來自紐西蘭，也以真正的忌廉生產，其燕麥也是從澳洲入口；杏仁則由美國入口，我們也有一系列朱古力，也是從比利時入口。」牛奶公司業務拓展總監Danni Peirce透露，未來12個月約有200項的新產品推出市場，如曲奇、酒類及罐頭等，這些產品會陸續於下半年推出，希望會令消費者感到驚喜。



至於已有16年歷史的「御品皇」品牌，也於今年4月升級。為何當初有此打算﹖袁惠霞解釋：「我們一向有跟消費者接觸，他們對產品的要求愈來愈高。現在消費者的要求並不是愈平愈好，而是要產品的價錢實惠之餘，又要有好品質，因此我們用以上原則去發展產品。」



是次「御品皇」的品牌提升主要有三個方面，先是包裝比以前更摩登時尚。第二是增加產品的種類，袁惠霞舉例指，以前御品皇沒有醬油類，現在加入了這類別的產品。第三是提升了品質，如「御品皇」旗下的茉莉105香米，於第12屆世界大米會議中獲選為世上最美味香米。消費者對升級後的「御品皇」反應十分正面，她透露，「御品皇」產品的銷售上也有明顯上升，如白米類的銷售升了一倍以上。



第三個自家品牌「特惠牌」，就是入門級的品牌，原意是給予消費者更大的優惠，定價策略也是最低的。袁惠霞解釋：「『特惠版』的定位，是旗下產品的價格是最低的，以吞拿魚為例，有不同的品種，我們不同自家品牌採用不同的吞拿魚品種，這樣可以控制定價，因此品質的規格上是不同的。」

【誠哥午餐曝光】李嘉誠睇歐國盃見球員腳力凌厲 即加碼資助「全膝關節置換手術」計劃至4000萬元，詳見【下一頁】



隨着消費者對Meadows的認識愈來愈高，「特惠牌」將於今年內逐步由「Meadows Essential」取代，但袁惠霞強調，由於公司向消費者的承諾要提供更低價錢的產品，因此由「Meadows Essential」取代的「特惠牌」產品價錢不會改變。

【獨家專訪】美聯主席黃建業：樓價今年將升13% 拆解三大升市玄機，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍