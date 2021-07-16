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【置業故事】為結婚趕買樓　首置客唔講價　1小時內即睇即買

股樓投資 09:00 2021/07/16

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市場預計樓價將於季內破頂，為免遲買更貴，買家紛紛加快入市，尤其是準備結婚的買家。利嘉閣黃永全說，元朗御豪山莊5座高層A室，實用面積489平方呎，兩房間隔，向西北，外望開揚景，近日獲買家零議價以550萬元承接，實用呎價約11,247元。 

代理續說，買家為首置客，購入單位準備結婚，早前已到天水圍及洪水橋等多區睇樓，最後發現上述單位價錢合意，在零議價之下，一小時內即睇即買。 

據悉，原業主於2008年10月，以125萬元購入上述單位，持貨約13年，現帳面賺約425萬元，物業期內升值約3.4倍。黃永全補充，上述為御豪山莊本月至今首宗成交，而屋苑現時有約15個單位放售，入場價由570萬元起。

延伸閱讀

【新盤價單】屯門上嵐首批全數540萬有找　折實入場費450萬起（附示範單位相）【下一頁】 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 御豪山莊 利嘉閣
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