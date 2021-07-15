建築廢物收集預約服務 環保署「好好斗」應用程式 今日起擴展到元朗、沙田及大埔區

環境保護署公布，「好好斗」建築廢物收集預約服務由今日（15日）起將擴展至元朗、沙田及大埔區，市民及裝修業界可以透過其應用程式，預約將這些地區內裝修工程產生的建築廢物，交予服務承辦商回收處理。

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環保署發言人表示，有關的地區性建築廢物收集及回收服務先導計劃，率先於深水埗區進行，透過設立方便的建築廢物收集點和使用智能環保斗，並利用「好好斗」預約，收集小型裝修工程產生的建築廢物，從而提供方便、省時及有效益的建築廢物收集服務，在源頭中減少非法棄置建築廢物。

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環保署由今日起將計劃擴展至元朗、沙田及大埔區，讓區內的小型裝修師傅和市民透過「好好斗」流動應用程式，預約在區內交收建築廢物，同時推動更多人士使用該服務，進一步提升計劃的總建築廢物收集量。在回收基金的支援下，服務承辦商配合集運安排及回收分類以減省運輸及棄置成本，只按量收取每公噸惰性建築廢物71元和每公噸非惰性建築廢物200元的服務費。

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責任編輯：羅浩濂