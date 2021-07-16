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【疫市營商】疫下訪港旅客大減　海味店老字號進軍新加坡　增加銷售市場

商業 13:00 2021/07/16

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疫情令訪港旅客數目大跌，大澳海味店老字號「益昌號」的銷售亦受影響。

疫情令訪港旅客數目大跌。大澳海味店老字號「益昌號」的第三代兼營運總監崔頌心坦言，爆發疫情，由於現時本地和內地團大減，整體生意下跌3成。而過去最暢銷的貴價貨，亦變為中價或平價貨。

她為了刺激消費和維持銷售，設3個策略：
1）拓展海外市場
她稱，過去不少新加坡顧客因疫情難以訪港，便常在社交平台詢問如何購買。她便順勢將產品運到新加坡銷售。

【消費優惠】電子消費券即日起接受登記　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

2）研發新口味
她與「永年士多」合作，推出新款醬料，盼吸引更多年輕人嘗試。

3）增加網上銷售
她稱，網銷佔比由過去1成增加至3成，網銷的生意額更較過去增加3成。網站現時除了銷售各款醬料外，還有售花膠、響螺片等。

【好想去日本】將軍澳中心打造日本長崎打卡點　消費有機會贏HK Express雙人來回長崎機票

5,000元電子消費券即將發放。崔認為會帶來商機，早前更重新包裝品牌，將貨品於超市上架及進行網銷。她解釋，貨品到超市上架，除增加銷售渠道外，還讓更多人認識品牌。惟超市對貨品包裝和食物標籤的要求較高，她需重新包裝品牌形象。而她更看好消費券商機，店內目前提供WeChat Pay HK、AlipayHK及八達通支付。倘有需求，她亦會安裝Tap & Go「拍住賞」。

英國擬徵世界首個「零食稅」　業者：恐成本轉嫁消費者

記者：馬意文

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