【可持續發展】太古地產參與全球聯署運動 致力協助控制全球暖化

近年，不少企業都參與可持續發展，太古地產(01972)宣布參與「Business Ambition for 1.5°C」聯署運動，承諾配合將全球暖化升幅控制在1.5 °C內，並訂立更進取的可持續發展目標，成為香港及中國首個參與聯署的地產發展商。

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太古地產董事及高級顧問郝唐惠莉表示，集團在建築階段、營運階段以及生命周期終結均提出不同的減碳措施，例如「採暖通風和空調系統(HVAC)」、「雲端智能能源管理平台」、 「租戶電能計算系統先導計劃」等，致力將全球暖化升幅控制在1.5°C內，亦積極為香港和中國內地轉型至淨零碳經濟作出貢獻。

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目前，太古地產旗下所有發展項目均已取得綠色建築評級計劃最高級別認證，97%的既有物業亦已取得綠色建築認證，當中有85%的既有物業更取得最高級別。日前，太古地產旗下廣州太古滙已全面使用可再生能源，太古地產將相似項目實施於太古坊。位於鰂魚涌的太古坊一座使用可再生能源系統，包括太陽能光伏版，以及以生物柴油發動的三聯供與吸收式製冷系統。

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責任編輯：羅浩濂