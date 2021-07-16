【香港書展】香港書展同期舉辦首屆零食世界　展商冀宣傳品牌

香港書展首度同期舉辦「零食世界」，參展商稱以宣傳為主，例如康泰旅行社只售賣限量的日本和台灣手信，主力宣傳旅遊業務，希望顧客在疫後仍記得品牌。

趣香蝦子花生負責人謝刻克表示，品牌成立於1949年，近年重新包裝令品牌年輕化，更在場內銷售新品黑松露蝦子花生，以吸引年輕人選購，惟坦言，首日人流較預期少一半，與預期「有落差」。

康泰旅行社電子商務助理經理譚志豪亦認同，原本「期望人流多3、4倍」。是次參展最大目標是宣傳品牌的旅遊服務，「將旅遊感覺帶畀客人」，讓客人在疫後亦記得品牌。

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然而，有參展商指，由於攤位位置較近零食世界的入口，人流超乎預期。台灣糕餅製造商「陳允宝泉」，其負責香港區業務的攤位負責人張小姐稱，平日人流較預期高2至3成，更預計周五、六及日會更暢旺。她更定下目標，希望在周末平均每日的生意額達8萬至10萬元。

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香港零食大王助理零售經理Koji Wong認同，她原以為零食世界位於5樓，人流會較少，卻發現攤位附近圍滿市民。該品牌過往以網店為主，銷售來自日韓台的零食，但近來新設門市，故首度參與實體展覽，希望宣傳品牌。

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記者：馬意文