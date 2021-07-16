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【Staycation】Klook酒店Staycation優惠　入住1晚連早晚餐人均低至364元

商業 12:00 2021/07/16

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Klook「每日最抵DEAL」每晚10時推出，7月16至18日帶來Staycation低至人均$364起。（Klook提供圖片）

想趁暑假Staycation？Klook「每日最抵DEAL」每晚10時推出限量1折、買一送一等優惠，7月16至18日帶來Staycation優惠，低至人均$364起。使用Citi 信用卡或Citibank Mastercard扣賬卡，購買精選活動滿$1,000輸入優惠碼「KLKCITI100」更減$100。

【酒店機械人】帝京酒店引入本地研發機械人　自助Check-in取匙卡（有片）

【Staycation】雅格酒店料開幕後入住率升逾8成　試業期間Staycation客佔逾6成

7月16日香港百樂酒店推出特色客房住宿體驗，雙人早餐連房內雙人「雲朵飄飄」下午茶或「Duck意童遊」下午茶，每晚只需$932起（原價$1,499起），即人均低至$466起。7月16日晚上10時起至7月22日開賣，可於7月19日至9月30日入住。

7月17日帶來香港維港凱悅尚萃酒店，每晚只需$1,515起（原價$5,205起），低至人均$758起即可入住標準客房，連The Farmhouse咖啡廳雙人Farmhouse自助晚餐及自助早餐。7月17日晚上10時起至7月20日開賣，可於8月1日至10月31日入住。

7月18日帶來香港諾富特世紀酒店，每晚只需$728起（原價$2,000起），低至人均$364起即可享房間免費升級，連入住當晚房內享用雙人四道菜意式晚市套餐及雙人Le Café咖啡廳自助早餐。每房更送紅酒一支。

【好想去日本】將軍澳中心打造日本長崎打卡點　消費有機會贏HK Express雙人來回長崎機票

責任編輯：朱悅瀅

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