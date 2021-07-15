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【香港零售】六福上季同店銷售按年升1.2倍　惟較疫情前仍跌7成

股市 20:30 2021/07/15

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六福上季同店銷售按年升1.2倍　惟較疫情前仍跌7成

六福 （00590） 公布截至今年6月底止首財季，整體同店銷售增長按年升118%，其中黃金產品及定價首飾產品的同店銷售增長分別升143%及升94%，但較疫情前2020年財年首季仍跌逾60%至70%不等。

莎莎上季港澳營業額反彈39%，惟較疫情前仍跌69%，看【下一頁】

港澳市場於首財季同店銷售按年升111%，黃金產品及定價首飾產品的同店銷售增長分別為124%及108%，但仍較疫情前跌逾7成至8成。在低基數效應及逐步通關的情況下，澳門市場首季同店銷售大增16.28倍，而香港市場則升47%。另外，香港及澳門市場於季內的零售銷售金額按年計約有160%升幅。

內地方面，自營店首財季同店銷售按年增長124%，其黃金產品及定價首飾產品的同店銷售增長分別為197%及29%，但較疫情前則跌逾3成至5成。

截至今年6月底止，集團於內地增加85間店至2,379間店舖，包括2,298間「六福」店；於香港，六福自營店季內減少1間至46間。

相關文章：【業績︱珠寶股】六福績後升逾12%破頂　高盛：偏好六福多於周大福（第二版）

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編輯：袁諾曦

傳統經濟股 港股 六福集團（00590） 營業額 同店銷售

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