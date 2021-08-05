【中電信回A】中電信回A明日進行路演　擬發行103.96億股A股

▲ 中電信預告，上半年純利增長26%至28%。

中電信 （00728） 回A股再進一步，此前獲中國證監會正式書面通知後，中電信公將於明日進行網上路演，擬公開發行不超過103.96億股，發行股份數量佔發行後公司總股本的比例不超過11.38%。

中電信最新報2.91元，跌2.3%，成交2.46億元。

中電信表示，是次發行採用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行。

調低回A股發行規模

招股意向書顯示，中國電信擬發行不超過104億股A股，低於公司3個月前預披露時的121億股的發行上限。意向書也未披露計畫利用的募集資金模，而此前披露中的該數字為544億元人民幣。本次發行仍保留了不超過A股發行股數15%的超額配售選擇權。

中電信早前向中國證監會更新A股招股書，預告今年上半年純利介乎175.76億至178.55億元（人民幣，下同），按年增長26%至28%。營業收入介乎2136億至2184億元，按年增幅約為11%至13.5%。

中電信上半年扣除非經常性損益後純利則按年升11%至13%，錄得160.66億至163.55億元。中國電信今日高開3.08元，最新報3.1元，突破一年內新高，升3.7%，暫錄成交5124.87萬元。

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中電信指，預計上半年經營業績將較去年同期顯著向好，移動、寬帶用戶價值穩步提升，天翼雲高速增長，產業數字化收入佔比持續提升，網絡運營及支撐成本、銷售費用增幅得到良好管控。

公司續稱，將持續深入推進「雲改數轉」戰略，強化科技創新，加快5G、雲和人工智能的融合發展，以數字化平台賦能內外部轉型，持續深化改革，激發企業和員工活力，保持全年收入和利潤的快速增長勢頭。

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編輯：陳健婷