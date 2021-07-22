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【中電信回A】中國電信A股上市申請 獲中證監通過

當炒股 20:56 2021/07/22

分享：

中電信預告，上半年純利增長26%至28%。

中電信（00728） 回A股再進一步，首發上市申請獲通過中國證監會發審委審核。中電信早前向中國證監會更新A股招股書，預告今年上半年純利介乎175.76億至178.55億元（人民幣，下同），按年增長26%至28%。營業收入介乎2136億至2184億元，按年增幅約為11%至13.5%。

中電信上半年扣除非經常性損益後純利則按年升11%至13%，錄得160.66億至163.55億元。中國電信今日高開3.08元，最新報3.1元，突破一年內新高，升3.7%，暫錄成交5124.87萬元。

中電信：回A後派息比率3年內升至逾70%【下一頁】

中電信指，預計上半年經營業績將較去年同期顯著向好，移動、寬帶用戶價值穩步提升，天翼雲高速增長，產業數字化收入佔比持續提升，網絡運營及支撐成本、銷售費用增幅得到良好管控。

公司續稱，將持續深入推進「雲改數轉」戰略，強化科技創新，加快5G、雲和人工智能的融合發展，以數字化平台賦能內外部轉型，持續深化改革，激發企業和員工活力，保持全年收入和利潤的快速增長勢頭。

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編輯：陳健婷

港股 傳統經濟股 中國電信（00728） 中國證監會 5G

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