【下半年部署】 2021下半年 值得留意的10大新經濟股

今年上半年，大型科網股走勢雖受一連串反壟斷監管消息影響，然而憑此而質疑新經濟股的投資價值，未免太早。疫情環境下，各地電商及遊戲活動需求依然強勁，盈利增長趨勢仍然勝於不少傳統板塊。反壟斷風暴所營造的調整浪，亦令大型科技股的估值較去年當炒時期合理，因此現時是買入建立下半年組合的好時機。

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展望下半年，物流、數據中心、醫藥和晶片等新經濟產業都值得繼續追捧。網購及電商活動俱剌激物流服務和數據中心需求。疫情持續也利好醫藥開發及醫院收益。全球晶片今年內續維持巨大的供求缺口，有利晶圓代工商的議價能力。投資組今次亦根據上述準則，選出下列10隻下半年相對值博的新經濟股

2021下半年值得留意的新經濟股一覽：

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