  • 30°C
香港時間 : 2021715日 (四) 23:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【下半年部署】 2021下半年 值得留意的10大新經濟股

股樓投資 22:32 2021/07/15

分享：

今年上半年，大型科網股走勢雖受一連串反壟斷監管消息影響，然而憑此而質疑新經濟股的投資價值，未免太早。疫情環境下，各地電商及遊戲活動需求依然強勁，盈利增長趨勢仍然勝於不少傳統板塊。反壟斷風暴所營造的調整浪，亦令大型科技股的估值較去年當炒時期合理，因此現時是買入建立下半年組合的好時機。

【下半年部署】2021下半年 值得加注的10隻收息股   詳情請看【下一頁

展望下半年，物流、數據中心、醫藥和晶片等新經濟產業都值得繼續追捧。網購及電商活動俱剌激物流服務和數據中心需求。疫情持續也利好醫藥開發及醫院收益。全球晶片今年內續維持巨大的供求缺口，有利晶圓代工商的議價能力。投資組今次亦根據上述準則，選出下列10隻下半年相對值博的新經濟股

2021下半年值得留意的新經濟股一覽：

    點擊圖片放大
    +20
    +19

【下半年部署】2021下半年 值得留意的10大港股   詳情請看【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

小米集團－W（01810） 港股

上一篇文章

【疫市營商】 惠康雙綫品牌主打實惠高質攻市場 成功提升自家品牌形象

下一篇文章

建築廢物收集預約服務 環保署「好好斗」應用程式 今日起擴展到元朗、沙田及大埔區
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】40歲女上司頻頻示好　27歲港男不知所措　網民笑言：大姨的愛
【職場熱話】40歲女上司頻頻示好　27歲港男不知所措　網民笑言：大姨的愛
【納米無明火】28歲混血模特兒嫁港男　棄英兩層住宅　包辦所有家務　兩人租7000元百呎劏房
【納米無明火】28歲混血模特兒嫁港男　棄英兩層住宅　包辦所有家務　兩人租7000元百呎劏房
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【納米無明火】30歲港男公屋出身　400萬買入深水埗「納米樓」　面積200呎卻有兩個露台
【納米無明火】30歲港男公屋出身　400萬買入深水埗「納米樓」　面積200呎卻有兩個露台
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清