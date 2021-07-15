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【好想去日本】將軍澳中心打造日本長崎打卡點　消費有機會贏HK Express雙人來回長崎機票

商業 20:10 2021/07/15

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將軍澳中心將於7月23日至9月5日，將長崎縣最童話夢幻的場景搬到香港，於商場消費更有機會贏HK Express雙人來回長崎機票一套。（將軍澳中心提供圖片）

想念「家鄉」日本之旅？將軍澳中心將於7月23日至9月5日，夥拍日本長崎縣觀光聯盟，將長崎縣最童話夢幻的場景搬到香港，為香港人帶來一場「說走就走的長崎旅遊」，於商場消費更有機會贏HK Express雙人來回長崎機票一套。

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將軍澳中心中庭呈現5大長崎之旅打卡景， 包括十大港人旅行打卡點之一的登機閘，為這趟長崎之旅熱身。首站必訪長崎諫早市的夢幻打卡點，高3米的巨型蜜瓜公車站；再到九州代表性主題公園豪斯登堡，乘坐觀光船，欣賞逾4米高的荷蘭風車，沿途可於向日葵花海留念。

最後登上長崎尾曲貓電車打卡，順道選購逾百款長崎特色手信，包括長崎縣傳統工藝「波佐見燒」瓷具、日本三大烏冬之一的「五島烏冬」、長崎百花蜜、清酒等長崎物產等。

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此外，商場將於8月逢星期六及日特設「浴衣體驗館」，The Point by SHKP會員憑指定積分即可體驗日式浴衣，配上和風髮飾、穿搭小物及道具配飾，於專屬別注水果車站場景拍照留念。

顧客更可參加「最高消費賞」，8月1日至9月30日首4名累積消費金額最高的顧客，將有機會獲得由 HK Express贊助的雙人來回長崎機票一套，連其他精選禮物包括Apple Watch、 Dyson風筒或商場購物贈券。

【商場活動】海港城首辦Pixar Fest　設AR拍照售過千款彼思電影商品（多圖）

責任編輯：朱悅瀅

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