  • 29°C
香港時間 : 2021716日 (五) 08:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

通用汽車斥5.5億設新園區　提高產能兼創就業機會

科技 08:00 2021/07/16

分享：

通用汽車日前宣布正著力於美國加州南部興建新技術園區。(通用汽車官方照片)

通用汽車（General Motors）以推動全電動未來為目標，該企日前宣布正著力於美國加州南部興建新技術園區。

【Clubhouse】Clubhouse推Backchannel功能　方便用戶私下聯絡

據悉，該企將投資超過7100萬美元（約5.5億港元）建造佔地約14.9萬平方尺的科技園區，內設車輛生產工廠及以提高產能。此外，他們直接在供應鏈中創造更多就業機會。

新技術園區預計將會讓通用汽車加快達到零廢棄的目標，且內含多個設施，包括車輛設計中心及用戶體驗實驗室。當中更會引入虛擬實境（virtual reality，VR）技術，用於研發及檢測新的設計工具。

通用汽車指，建設面積龐大的新技術園區有助於加速生產車輛。通用汽車全球設計副總裁Michael Simcoe則表示，新園區將該公司的營運規模擴大了近兩倍，他們下一步將在該地設立實體店及招募科研人才。

興建此科技園區是該企實現全球擴張業務的其中一個重點項目，而他們現階段的目標為招聘高級設計團隊以支援更先進的技術開發。

Razer推Barracuda X 4合1無線耳機 　可於不同裝置快速切換

【電動車】GM 電動車Bolt EV復修後仍著火　GM：車主切勿過夜充電！

責任編輯：陳泳如

相關文章

【對撼TikTok】Facebook豪擲78億元谷創作　IG創作者有份獲獎勵
2021/07/15
【對撼TikTok】Facebook豪擲78億元谷創作　IG創作者有份獲獎勵
亞馬遜擬開發兒童可穿戴裝置　助父母監控行蹤
2021/07/15
亞馬遜擬開發兒童可穿戴裝置　助父母監控行蹤
【電動車】GM 電動車Bolt EV復修後仍著火　GM：車主切勿過夜充電！
2021/07/15
【電動車】GM 電動車Bolt EV復修後仍著火　GM：車主切勿過夜充電！

你可能感興趣

【對撼TikTok】Facebook豪擲78億元谷創作　IG創作者有份獲獎勵
10:50 2021/07/15
【對撼TikTok】Facebook豪擲78億元谷創作　IG創作者有份獲獎勵
亞馬遜擬開發兒童可穿戴裝置　助父母監控行蹤
12:07 2021/07/15
亞馬遜擬開發兒童可穿戴裝置　助父母監控行蹤
【電動車】GM 電動車Bolt EV復修後仍著火　GM：車主切勿過夜充電！
13:56 2021/07/15
【電動車】GM 電動車Bolt EV復修後仍著火　GM：車主切勿過夜充電！
汽車 通用汽車（General Motors，美：GM） 就業

下一篇文章

【Twitter】Twitter放棄「閱後即焚」功能Fleets　8月3日停運
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Google Drive】電腦桌面版Google Drive登場　「備份與同步」將在10月退役
【Google Drive】電腦桌面版Google Drive登場　「備份與同步」將在10月退役
【微軟Inspire大會】混合工作成主流　微軟新虛擬桌面技術登場
【微軟Inspire大會】混合工作成主流　微軟新虛擬桌面技術登場
【Nokia新機】Nokia預告7月27日推新機　主打平價堅固
【Nokia新機】Nokia預告7月27日推新機　主打平價堅固
【電動車】四大供應商力產4680電池　爭相跟Tesla 簽訂單？
【電動車】四大供應商力產4680電池　爭相跟Tesla 簽訂單？
【WhatsApp】WhatsApp測試多裝置訊息傳遞功能　不需手機連接也可使用
【WhatsApp】WhatsApp測試多裝置訊息傳遞功能　不需手機連接也可使用
【Dyson】美髪市場潛大　Dyson新技術靠康達效應撫平毛躁髮絲
【Dyson】美髪市場潛大　Dyson新技術靠康達效應撫平毛躁髮絲