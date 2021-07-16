通用汽車斥5.5億設新園區　提高產能兼創就業機會

▲ 通用汽車日前宣布正著力於美國加州南部興建新技術園區。(通用汽車官方照片)

通用汽車（General Motors）以推動全電動未來為目標，該企日前宣布正著力於美國加州南部興建新技術園區。

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據悉，該企將投資超過7100萬美元（約5.5億港元）建造佔地約14.9萬平方尺的科技園區，內設車輛生產工廠及以提高產能。此外，他們直接在供應鏈中創造更多就業機會。

新技術園區預計將會讓通用汽車加快達到零廢棄的目標，且內含多個設施，包括車輛設計中心及用戶體驗實驗室。當中更會引入虛擬實境（virtual reality，VR）技術，用於研發及檢測新的設計工具。

通用汽車指，建設面積龐大的新技術園區有助於加速生產車輛。通用汽車全球設計副總裁Michael Simcoe則表示，新園區將該公司的營運規模擴大了近兩倍，他們下一步將在該地設立實體店及招募科研人才。

興建此科技園區是該企實現全球擴張業務的其中一個重點項目，而他們現階段的目標為招聘高級設計團隊以支援更先進的技術開發。

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責任編輯：陳泳如