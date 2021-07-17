【室內設計】一家三口花75萬打造無印風　白色主調配木傢俬　設計師盡用400呎空間　加入多個儲物「機關」

香港寸金尺土，不少人家中都缺乏儲物空間，是次介紹的單位，設計師就在單位設置了不少「機關」，善用每一寸空間，令空間感大增。業主一家三口住在位於東涌裕東苑，實用面積約433呎的單位，兩房兩廳，用了約75萬港元裝修及設計。

室內設計公司Design Information Center（DIC）的設計師陳禮善博士接受《iMoney》訪問表示，對他們來說，是次裝修的最大難度是客人既要求增加儲物空間，又要求增加採光感，更要在有限的空間內間隔出兩間房。有見及此，陳博士在家中不少的地方都增加了「機關」，善用每一寸空間。「我們用了很多互動空間的設計」陳博士說。一進客廳，可以看見一張六人餐桌，在沒有需要時，就可以推進去變成書桌，靈活節省空間。

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客廳設有多用途角，這個位置的地台桌拉出來時可以是一個茶室，推入則可以騰出更多空間招呼朋友。電視機櫃下亦有玄機，原本把下面的櫃子拉出來，就可以變成一張茶几，當有需要就可以把它拉出，十分方便。

陳博士亦利用在平常忽略的地方「偷空間」，在廚櫃配上拉籃，善用高位空間，一些平常拿不及的地方即刻變得觸手可及。由於屋主希望增加儲物空間，兩間睡房採用延伸地台設計，可以把雜物全放進去，善用家中的每一個角落。

單位採用簡潔無印風設計，白色主調加上木傢私，給人溫暖、低調的感覺。在如此簡約的氛圍中，陳博士就大膽地把電視機背後的牆壁貼上粉紅色小屋的牆紙，簡約得來又不失特色，十分吸睛。陳博士更認為這是全屋的「點睛之筆」，「一來不會脫離了家居主題，另外又與無印風做到混搭」。另外，為了增加採光度，兩間睡房都安裝了趟門，讓陽光可以透過門窗射進客廳，空間感大增。

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屋主兒子的房間亦是一大看點，房間採用與客廳不同的工業風設計。為了配合20多歲兒子的喜好，陳博士把房間裝修成工業風，成為屋主兒子的「獨立天地」。房間以白灰色為主調，配上木紋櫃面和射燈，令房間更具個性。木紋更可以為房間增添溫暖感，「始終是一個睡覺的地方」陳博士說，「令整個房間進去感覺到溫暖和舒服，不會一進去會感到好冷」。

裝修費用：

清拆及水電：$ 134,200

泥水及鋁窗：$ 195,000

油漆及傢俬：$ 295,000

雜項及代購家電：$ 125,129.5 總共：$ 749,329.5

*資料由室內設計公司Design Information Center（DIC）提供

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責任編輯：黃苑筠