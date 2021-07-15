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【Twitter】Twitter放棄「閱後即焚」功能Fleets　8月3日停運

科技 20:20 2021/07/15

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Twitter在去年11月推出「閱後即焚」推文功能Fleets。歷經約半年努力，Fleets始終未被大眾歡迎，因此Twitter宣布將於8月3日停運Fleets功能。

為與Instagram Stories、Facebook Stories、Snapchat競爭，Twitter在去年11月推出「閱後即焚」推文功能Fleets。歷經約半年努力，Fleets始終未被大眾歡迎，因此Twitter宣布將於8月3日停運Fleets功能。

【對撼TikTok】Facebook豪擲78億元谷創作　IG創作者有份獲獎勵

Twitter Fleets功能讓用戶發布的照片、視頻、推文 會在發布後的24小時後消失。Twitter表示，它曾期望Fleet 能助用戶更自在地在Twitter分享其想法，但使用Fleets 的用戶卻沒有像預期增加，又指Fleets現時主要被發推文的人用來「推post」（post-pushing）或直接與他人交談，失去其意義。

Twitter 早前定下目標，即到 2023 年底擁有 3.15 億mDAU（即每日登入Twitter可接收廣告的用户），並在當年至少將其年收入翻一倍。而Twitter實現這些目標的關鍵或在於能否推出更多功能，以鼓勵用戶增長和更多用戶參與平台。

Twitter亦表示，將從Fleets的失敗中吸取經驗，從而研究出更多方法及功能以增加用戶參與度。

【Clubhouse】Clubhouse推Backchannel功能　方便用戶私下聯絡

【電動車】四大供應商力產4680電池　爭相跟Tesla 簽訂單？

責任編輯：張凱琳

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