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【大行點睇】智能零售增長可觀 花旗維持微盟「買入」評級

股樓投資 19:08 2021/07/15

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花旗發表報告，預計微盟集團 （02013） 上半年收入增長理想，其中SaaS收入預計按年升七成，主要受惠綫下數碼化，而商戶解決方案料可錄近五成增長，然而數碼媒體收入或按年下跌。公司已擴張研發團隊，加大綫下數碼化市場，整合產品推動長遠增長。

延伸閱讀：【大行點睇】第三季航費料再升     滙豐提高中遠海控目標價，見【下一頁

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該行指公司在智能零售的增長可觀，每用戶平均收入達到10萬至20萬元人民幣，留客率達到九成，加上去年已完成銷售團隊的擴張，料成本影響已在今年全面反映。該行給予公司「買入」評級，目標價36元。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 花旗銀行 目標價 買入 SaaS 微盟集團（02013）

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