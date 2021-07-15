【大行點睇】智能零售增長可觀 花旗維持微盟「買入」評級

花旗發表報告，預計微盟集團 （02013） 上半年收入增長理想，其中SaaS收入預計按年升七成，主要受惠綫下數碼化，而商戶解決方案料可錄近五成增長，然而數碼媒體收入或按年下跌。公司已擴張研發團隊，加大綫下數碼化市場，整合產品推動長遠增長。

延伸閱讀：【大行點睇】第三季航費料再升 滙豐提高中遠海控目標價，見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

該行指公司在智能零售的增長可觀，每用戶平均收入達到10萬至20萬元人民幣，留客率達到九成，加上去年已完成銷售團隊的擴張，料成本影響已在今年全面反映。該行給予公司「買入」評級，目標價36元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機