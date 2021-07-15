【TSMC】台積電董事長：芯片供應太珍貴 無人想台灣發生戰爭

▲ 台積電董事長劉德音表示，芯片供應太珍貴，沒有人想台灣發生戰爭。

晶圓代工龍頭台積電TSMC（台：2330）今日公佈季績，董事長劉德音在業績會上罕見地對地緣政治直接發表評論，表示沒有人希望台灣發生戰爭，因為沒有人希望破壞關鍵的全球半導體供應鏈。

台海局勢升溫引發外界關注，劉德音稱，新冠肺炎疫情對全球經濟的破壞已經夠大，沒有一個國家希望看到台灣周邊不穩定。「至於中國，我跟你說，所有人都希望台海和平。不單因為這樣符合每個國家的利益，也因為沒有人想破壞台灣的半導體供應鏈。」

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台積電為全球最大的晶圓代工廠商，在中國和美國均有巨大的商業利益，同時需要避免與任何一邊的政府發生衝突。目前全球陷入芯片短缺，尤其汽車芯片不足導致部分車廠停工。美國政府曾經施壓要求台積電和其他台灣芯片製造商盡力化解危機。

另外台積電早前夥鴻海（Foxconn）永齡基金會，與復星醫藥 （02196） 簽訂採購協議，向復星醫藥採購1000萬劑BioNTech mRNA新冠疫苗，並會將相關疫苗捐贈予台灣地區疾病管制機構，用於當地接種。

劉德音指，一開始認為可能有政治性，但最後達成合約，確實得到各方的支持，其後便認為不再是政治性，否則本次捐贈不會成功。

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編輯：陳健婷