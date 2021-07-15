美國通脹風險升溫　中國經濟數據穩健

美國通脹仍未見頂，6月份CPI按年上升5.4%，為2008年新高，而撇除食品及能源的核心通脹指標更創下30年新高的4.5%，通脹超標推高美元，但聯儲局主席鮑威爾在聽證會上維持鴿派言論，重申經濟復甦步伐遠未達到退市門檻，與經濟取得重大進展尚有一段距離，美元回吐部分升幅，10年期美債息下滑至1.33%。筆者認為，經濟重開下供應面仍未追上被抑壓的需求，通脹與經濟重開的開支急升帶動，通脹或只屬暫時性質。然而，聯儲局容許通脹升溫，通脹預期已經抬頭，工資亦有上升壓力迹象，最終可能傳導至全面通脹，通脹或會在高位運行一段更長時間。

中國經濟動力維持穩定，第2季GDP按年增長7.9%，6月份的社會消費品零售、工業生產及固定投資均強於預期，紓緩了人行突然全面降準觸發對經濟放緩的憂慮。然而，近月人行的政策出台甚具前瞻性，包括6月初出手上調外滙存款準備金率遏止人民幣升值預期，隨後美元見底回升，人民幣滙價提前調整後表現穩定。因此，未來數月的中國數據值得關注，貨幣政策進一步寬鬆可能性存在，或導致人民幣適度貶值。