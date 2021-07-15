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【還息不還本】金管局：貿易融資貸款再展期90日　滙豐紓緩客戶近2500億貸款壓力

Hot Talk 19:47 2021/07/15

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【還息不還本】金管局：貿易融資貸款再展期90日

金管局聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布，再延長「預先批核還息不還本」計劃下貿易融資貸款還款期90日。金管局解釋，鑑於各地疫情仍然反覆，變種病毒在個別地區迅速傳播，經濟復甦面對很多不確定性，協調機制認為適宜再次延長計劃下貿易融資貸款還款期90天，直至計劃10月底全面到期為止。

「預先批核還息不還本」2020年5月推出，涵蓋的貿易融資貸款已經先後5次展期各90日，部分貸款將於今年8月開始陸續到期。

協調機制留意到香港外貿情況持續改善，香港經濟亦逐步復甦，企業資金流較疫情初期顯著改善，但各地疫情仍然十分反覆，變種病毒在個別地區迅速傳播，經濟復甦面對很多不確定性，逐決定再展期計劃下的貿易融資貸款還款期90日。

滙豐：預留400億貸款額　供中小企部署業務
　 
金管局會與協調機制研究如何處理計劃10月底到期的後續安排，在過程中會聽取銀行業界和工商界的意見，亦會參考海外地區處理類似計劃的做法。

滙豐對措施表示歡迎，又透露自2020年2月起，已透過不同措施協助商業客戶紓緩資金壓力，涉及接近2,500億港元貸款金額。在提供支援以外，滙豐早前推出全新貸款計劃，為香港中小企預留400億元貸款額，助客戶在經濟復蘇勢頭加快下部署業務發展。

中銀香港工商金融部副總經理莊芳毅指，雖然香港經濟逐步改善，但企業仍然面對複雜多變的經營環境，該行續透過不同的金融支持措施及服務優惠，幫助企業應對挑戰，同時把握經濟復甦帶來的機遇。

金管局：銀行業累計批出7.2萬宗貸款展期及支援措施

截至今年6月底，銀行業為支援企業客戶已經批出超過7.2萬宗貸款展期及其他支援措施，涉及金額8,500億元。

計劃涵蓋所有年度營業額在8億元以下且沒有嚴重逾期還款的企業。計劃2020年5月起生效，共有約100間銀行參與，覆蓋約12萬多合資格企業客戶，計劃在2020年11月及2021年5月分別延長6個月至2021年10月。在2020年5月至10月期間，共有1.9萬間合資格的企業客戶參與計劃（參與率16%），計劃在今年5月展期後，參與客戶減少至2,400間（參與率2.1%）。

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