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【姜糖必搶】Häagen-Dazs首推姜濤特別版雪糕月餅 與花姐首次合作拍攝廣告

理財智慧 20:38 2021/07/15

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今年以來「人氣王」姜濤吸金力驚人，成多個品牌的廣告代言人，最近姜濤就跟雪糕品牌Häagen-Dazs合作，推出２盒特別版雪糕月餅，不論禮盒的內外都印有姜濤的表情，下周四（22日）起開始於Häagen-Dazs店鋪獨家限定預售。

 

Häagen-Dazs今個中秋推出的全新主題雪糕月餅系列名為「摘星許願」（Twinkle Twinkle Little Wishes），更與姜濤首度聯乘推出2盒特別版雪糕月餅（4件裝)，分別以月亮和星星為主題。每個禮盒含四件獨立包裝的Häagen-Dazs雪糕月餅，由不同顏色的鐵盒盛載，每個鐵盒面都印有姜濤「Cute」和「型格」，盒面更寫上姜濤個人單曲的其中一句歌詞「So I say I love you！」。

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以上Häagen-DazsX 姜濤特別版雪糕月餅有兩款，分別為Häagen-Dazs™️ X 姜濤特別版．星願 雪糕月餅（比利時朱古力和呍呢嗱雪糕月餅各2件） 及Häagen-Dazs™️ X姜濤特別版．月滿雪糕月餅 （芒果和士多啤梨雪糕月餅各2件)是次姜濤更與花姐破天荒首度幕前合作，兩人一起拍攝的Häagen-Dazs雪糕月餅電視廣告， 廣告中充份表現兩位的默契及深厚感情。

 

【消費優惠】穿戴紅色衣物到Pacific Coffee消費 買指定飲品獲半價優惠【下一頁

Häagen-Dazs亦同步於7月22日起至7月25日推出專門店獨家限時快閃超值優惠，凡購買姜濤特別版．星願或姜濤特別版．月滿雪糕月餅一盒（548元），即可以225元加購「星 ⋆ 復古 」或「星 ⋆ 明月」禮盒（二選一），或者以299元加購「星 ⋆ 華麗」禮盒。
另外更推出限時優惠套裝，以6折(468元)購買「星 ⋆ 復古 」或「星 ⋆ 明月」禮盒（二選一)及「和 ⋆ 望月」或「茶 ⋆ 亮月」禮盒或「醇 ⋆ 伴月」（三選一)。

 

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撰文 : 陳佳恩

飲食資訊 文娛藝術 姜濤 月餅 雪糕 中秋節

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