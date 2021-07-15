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【澳洲疫情】墨爾本所在州封城5日 全國近半人口禁足

環球社會熱點 18:36 2021/07/15

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澳洲的新冠肺炎疫情升溫，繼悉尼延長封城後，墨爾本所在的維多利亞州也宣布封城5日。澳洲為阻止Delta變種（印度首先發現）於境内加速擴散，目前有近一半人口受封城影響需禁足。

【英國疫情】單日破4萬確診 創半年新高 【下一頁】

維多利亞州政府周四（15日）宣布，該州會於午夜起封城5日。州内約660萬居民除非購買日用品、工作、運動、求醫或接種疫苗，否則都要留在家中。

是次為澳洲爆發疫情以來，維多利亞州第5度封城。而墨爾本是全國疫情最初爆發的地區，去年約有三分之一的時間實施宵禁。

如連同正處於封城的悉尼計算，澳洲全國2,500萬人口當中，有接近一半人受封城措施影響。

英國免隔離綠色名單新增4地 包括香港及保加利亞 【下一頁】

維多利亞州疫情早前一直受控，本來已連續兩周無新增確診。但該州最近兩日新增18宗確診，當局認為疫情有再次爆發的趨勢。

而悉尼作為新一波疫情的重災區，本周有一批傢俬搬運工人由悉尼前往墨爾本，並將病毒傳播至墨爾本一棟住宅，導致墨爾本再次爆發疫情。

當局周四將數十個公共場所列為確診者可傳染期間出入的場所，包括商場、公共交通工具和墨爾本板球場。

澳洲約2,050萬成人當中，有超過12%的人已經完成兩劑疫苗接種，被批評接種進度緩慢。

責任編輯：鄭錦玲

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