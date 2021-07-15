【東京奧運】開幕禮人數或大減 少於1000人

東京奧運本月23日開幕，日本政府仍未決定開幕禮人數上限。日媒報道，政府或大幅削減工作人員人數至1,000人以下，將遠低於較早前預計的1萬人。據悉，日本當局或會禁止民眾到現場觀看東京奧運開幕禮。

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日媒《共同社》引述消息人士指，日本政府為防疫情進一步擴散，即使現場可容納6.8萬名觀眾，或僅限國際奧委會代表、外國政要等人出席7月23日的東京奧運開幕禮。

至於普通民眾及贊助企業邀請的嘉賓，都只能收看電視直播。日本當局亦要求出席開幕禮人士嚴格遵守防疫限制。

東京奧組委已出售750場賽事的門票，但東京、琦玉、千葉及神奈的賽事都會閉門作賽。現在僅有26場、即3.5%的賽事允許民眾入場觀賽。

東京奧運即將開幕，但日本民眾對舉辦奧運的支持度仍維持於低位。有不少醫學專家甚至質疑奧運會將令疫情惡化。

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據悉，日本政府擬安排天皇德仁出席開幕禮，並發表開幕致辭。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）及美國第一夫人吉爾（Jill Biden）都確認將出席東奧開幕禮，而馬克龍更是至今唯一一個宣布出席開幕禮的國家領袖。

另外，日本周四（15日）宣布，東京最新單日新增1,308人確診新冠肺炎，4人染疫身亡，東京已經連續2日新增過千人確診，確診人數呈上升趨勢。

責任編輯：李俊儀