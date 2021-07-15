▲ 【盈警】復星旅遊文化料上半年虧損至少20億人幣 下半年預定量達疫情前86%

復星旅遊文化 （01992） 發盈警，預期今年上半年虧損20億至21.5億元人民幣，虧損主要因為集團度假村運營的錄經營虧損所致。期內，度假村營業額下降約64%，造成營業額下降約42%。

復星旅遊文化指，受累疫情，Club Med阿爾卑斯山區（除瑞士Saint Moritz度假村外）所有山地度假村在2021年雪季 （1月至3月）均無法營業，主要客源地出境遊無法開放。2021年5月 下旬起，隨著受影響地區之疫情得益於新型冠狀病毒疫苗接種的推進得到有效控制，集團努力推動受影響地區的度假村運營恢復，截至7月9日已重啓41家度假村的運營，容納能力較2020年7月9日增加111%，恢復至2019年7 月9日的71%。

截至2021年7月9日，以不變匯率計，對2021年下半年的累計預定量（以營業額表示）與去年同期的下半年預定量相比增加約90%，恢復至截至2019年7月9日錄得的2019 年下半年的預定量的86%。

另外，由於中國疫情控制較好，Club Med中國區度假村之營業額於2021年上半年預期錄 得約172%的同比成長。三亞亞特蘭蒂斯之營業額於2021年上半年預期錄得約 152%的同比成長，並於2021年上半年預期錄得約49%之EBITDA利潤率。惟由於 疫情及各國採取的公共衛生防疫措施仍然持續，令本集團全球各地業務恢復 的時間表變得不確定。

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編輯：吳敏芳

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