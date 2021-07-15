挪威郵輪控佛羅里達州 阻企業推行疫苗護照

美國佛羅里達州早前通過法案，禁止企業推行疫苗護照制度強制客戶或員工接種新冠疫苗。挪威郵輪公司起訴佛羅里達州，指法案使郵輪無法於當地啟航及陷入兩難狀況，無法確保船上人士安全及摧毀郵輪業生計。

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挪威郵輪（Norwegian Cruise Lines Holdings，NCLH）擬於8月15日在佛羅里達州港口啟航，在登船前要求乘客確認已接種新冠疫苗，試圖減低乘客及船員在航行期間感染新冠病毒的機會。

但佛羅里達州早前通過法案，禁止企業強制要求客戶或員工接種新冠疫苗。NCLH指這項法案威脅公司業務，強調訴訟屬公司對抗該州法案的最後手段。

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NCLH表示佛州法案使船公司陷入兩難，難以決定根據聯邦法律確保乘客及船員安全，抑或遵守佛州法律。該公司指如不檢查乘客是否已接種新冠疫苗，恐增加乘客和員工在郵輪內的感染風險。

NCLH起訴州衛生部長里夫基斯（Scott Rivkees），要求法院頒布禁令，容許在雙方協議下恢復郵輪航行，並取消佛州相關法案。

佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）於4月簽署行政命令，禁止推行疫苗護照或證明民眾已接種疫苗的文件等措施，於5月3日起生效。

德桑蒂斯指，有關接種疫苗的個人自由將受到保護，即使不出示疫苗證明，所有企業或政府部門仍需服務民眾。

責任編輯：郭麗明