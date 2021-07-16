中國通才教育首日上市 穩健擴張可期

近期港股IPO市場持續有新股上市，今日(16日)亦迎來了山西省民辦高等教育市場的龍頭企業 - 中國通才教育(02175)。根據招股書的信息披露，可歸納出中國通才教育的三大亮點︰業務穩、盈利強及擴張快。

山西省民辦高等教育市場龍頭企業 具強大競爭優勢

根據招股書及弗若斯特沙利文的報告，中國通才教育旗下的山西工商學院為山西省排名第一的民辦高等教育機構，於2020/2021學年的市場份額達15.6%。而中國通才教育是目前港股唯一的山西高教股，屬稀缺標的。

根據弗若斯特沙利文報告，山西省經濟現正迅速增長，對應用型人才需求殷切，但全省高等教育的資源相對稀缺。於2019年，山西省僅有82所高等敎育機構，其中民辦高等教育機構則只有15所，數量較鄰近的陝西省及河南省(分別有95所及141所民辦高等教育機構)為少。

隨著山西經濟不斷發展，注重應用型課程及相關人才培育的山西省民辦高等教育市場具有良好的發展空間及潛力。此外，中國通才教育於山西的民辦高等教育市場具有領導地位，有利未來在當地進行併購，發揮更好規模效應。

事實上，根據市場調查，山西的民辦高等教育市場相對集中，按2020/2021學年全日制學生收生人數計，五大業者共佔約60.2%市場份額，除山西工商學院佔15.6%外，其他四家分別為13.6%、13.5%、10.9%及6.6%。這亦說明了行業龍頭公司若通過在當地的併購，不但可快速擴大市場份額，採取有效的資源整合，亦有利於整體盈利能力的提升。

教學質量高水平 盈利能力佳

山西工商學院於2011年獲教育部批准升格為山西省第一所民辦本科學院以來，收生人數呈顯著增長，由2011/2012學年約8,000名學生增至2020/2021學年逾17,000名學生。同時，過去三個學年，學院畢業生的初次就業率均達90%以上，遠較中國高等教育畢業生的同期整體初次就業率約78%高。這反映出公司在業務擴張的同時，教學質量亦一直保持在良好的水平。

回顧集團業績，基本面良好，業務及盈利能力持續發展。於2020財年，公司收入達約2.7億元人民幣(下同)，毛利約為1.64億元，毛利率達60.5%，而純利達約1.43億元，純利率約52.7%，處於同業平均盈利水平的中上游位置。

▲ 中國通才教育主席兼執行董事牛三平先生

內生外延增長力強

中國通才教育亦已訂下了未來發展計劃，包括於2025年前將收生人數增至20,000名，以及預期於今明兩年通過外延併購各一項目來加速業務的擴張。基於山西省有意接受高等教育的學生人數持續增長，而省內高等教育資源仍然相對稀缺，市場對優質畢業生的需求量仍然很大，預期中國通才教育的未來擴張計劃將可迎合市場需求，前景可期。

通才教育於聯交所主板上市不僅讓公司踏足國際資本市場，更為公司的長遠發展奠下厚實的基礎。展望未來，公司會抓緊於山西民辦高等教育市場的強大的領先優勢，尋求合適的増長機會，透過收購擴張營運，發揮更大的規模協同效應。同時繼續提高學院的可容納人數和學生數目，計劃於2025年年底前將收生人數增至20,000名，並進一步改善及豐富課程組合設置及課程設計，擴大教育服務範圍以把握更多增長機會。憑藉國家對教育的支持所帶來的發展機會，持續擴大公司的業務及學校網絡。

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