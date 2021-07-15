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【國泰293】國泰航空6月載客量半年高、未及疫情前2%　A321neo 8月啟航飛上海（圖集）

股市 18:39 2021/07/15

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國泰航空 （00293） 公布6月客貨運數據，國泰航空上月載客40651人次，按年增加50%，曾單日接載2,011 名乘客，是今年以來新高，但全月客運量未及疫情前2%。雖然國泰航空客運久未能從疫情明顯反彈，國泰航空宣布8月起把空中巴士A321neo客機投入營運機隊，而A321neo客機首航為8月4日由香港前往上海浦東。

國泰航空稱，由8月起往來廣州、杭州、南京、青島、高雄及台北的航班都會使用A321neo客機。國泰介紹，A321neo配備全新座椅、4K 超高清機上娛樂、 藍牙連接功能及更多艙頂行李空間等。A321neo屬於窄體客機，主力服務區域航班，與波音737Max屬同一級別客機

國泰航空現時已接收4架A321neo客機，下半年會多收兩架，至2023年底可有16架新客機服役，每架設有202個座位，包括12個商務客位及190個經濟客位。

國泰航空表示，A321neo客機碳排放（按每座位計算）較上一代A321客機減少22%，聲浪比現有型號減少15%。

圖看國泰A321neo客機重點

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國泰航空疫苗抽獎8月16日起報名 大獎為A321neo私人派對，可見【下一頁】

國泰航空稱，上月重啟往來廣州、首爾、布里斯本、法蘭 克福、阿姆斯特丹、溫哥華及三藩市的航班，令全月運力按月升1.31倍，仍然僅相當於疫情前約8%運力。

顧客及商務總裁林紹波稱，內地航班需求強勁，但6月起香港先後禁止從菲律賓、從印尼和英國起飛的客運航班抵港，令整體復甦步伐受阻。國泰目前預期，8月下半旬飛往美國的需求可受惠留學生需求，預期第4季客運運力可回升至疫情前30%水平。

總結上半年，國泰航空客運運力按年跌85%，載客人次少96.4%，運載率只有18.9%。

國泰推訂製服務助避開「英國禁飛令」回港 英國下周許港人入境免隔離，可見【下一頁】

貨運方面，國泰上月以重量計貨運量按年增17%，但較2019年同月少33.3%，單月運載率按年增5.6百分點，達到80.6%。總結上半年，國泰載貨量按年跌17.6%，運力少31.9%，運載率增加11.8百分點至81.4%。

國泰表示，對貨運審慎樂觀，隨著更多客運航班陸續恢復，提供更多機腹載貨艙位，正好配合貨運旺季的來臨，亦已著手移除額外兩架波音777 客機的經濟艙座椅，令只載貨客機總共增至六架。

國泰以新品牌整合馬可孛羅會、Asia Miles

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