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【暑假必去】寶礦力水特昂坪360舉行運動祭 六大打卡位 讓每滴汗更有價值

理財智慧 18:43 2021/07/15

分享：

夏天到了，小朋友又開始一年一度的暑假。烈日當空，想必不少市民都會流汗。想和子女，或朋友一同揮灑汗水的話，可以參與寶礦力水特與昂坪360聯手呈獻「360 Sweatival」運動祭！

「夏日就是要迎接陽光、揮灑汗水，讓每滴汗更有價值﹗」

在2021年7月16日至9月5日期間，市集將會動感變身為運動祭現場，6大以寶礦力水特為創作靈感的大型日系打卡及場景裝置，包括逾4米高的寶礦力水特巨樽、補水加油站、日本動漫風的室內棒球場館等將驚喜現身。場內準備了一系列包括板羽球、劍球及棒球的日系經典運動遊戲，勝出遊戲更有機會獲得各式限定聯乘禮品。

宏利「MOVE 億步千履」成績超預期 捐1000對運動鞋予基層學童【下一頁

活動期問，大會亦邀請世界冠軍級運動員示範及帶領花式足毽、花式跳繩、劍球表演及工作坊，與市民一同體驗日系運動精粹。昂坪360特意於7、8月的週末，現場免費派發共逾5,000支寶礦力水特予賓客補充身體能量，好讓市民全程投入「360 Sweatival」運動祭！

為了吸引更多市民參與，昂坪360有盛夏激賞優惠：

於2021年7月15日至8月15日期間，經昂坪360官網於到訪日最少一天前預訂7月16日至8月28日之1+1來回纜車門票(一程水晶車廂以及一程標準車廂)，即可享以下折扣優惠

1) 買滿$300，即減$100

2) 買滿$600，即減$250

每單交易最高只可獲減$250 

此優惠亦適用於結帳前購買的加購產品，包括：

  • $20纜車探知館入場門票
  • $20香港巧克力藝術坊入場門票
  •  $18昂坪市集小食券
  • $80昂坪市集套餐券

六大打卡位：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

專業示範及工作坊：

日期：

2021年7月18日（日）

2021年8月8日（日）

2021年7月25日（日）

2021年8月15日（日）

2021年8月29日（日）

2021年7月17日（六）

2021年7月31日（六）

2021年8月14日（六）

2021年8月28日（六）
內容： 花式足毽示範及工作坊 花式跳繩示範及工作坊 花式劍球示範及工作坊
部分表演嘉賓及團體： 香港足毽總會 香港跳繩代表隊 香港花式劍球協會

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責任編輯：張瑋婷

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