【反壟斷】騰訊阿里巴巴「世紀和解」？ 野村：阿里巴巴料得益更大

▲ 野村稱，如果阿里巴巴和騰訊互相開放生態，阿里巴巴得益更大。

阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 兩大巨頭及其陣營對立多年，惟近期傳出破冰。外媒報道指，兩間公司正考慮逐步互通生態，當中包括阿里巴巴淘寶天貓可能引進騰訊的微信支付，而微信則允許分享淘寶天貓商品資訊。券商野村認為，若消息落實，阿里巴巴將可觸及微信海量用戶及強大的社交圖譜，料阿里巴巴得益更大。

野村表示，社交電商過往幾年成為中國電商行業發展的重要驅動力，但亦是阿里巴巴電商帝國缺失的一環。微信群組的口碑營銷或微信好友之間的商品推薦，通常擁有更高的銷售轉化率，因此去年微信小程序的交易額強勁增長，達到1.6萬億元（人民幣，下同），微信在中國人口中高度滲透，若阿里巴巴最終獲得騰訊接納進入微信，料其將大力推廣「淘寶特價版」，加速在低線城市的滲透。

阿里巴巴和騰訊據報考慮生態互通 淘寶天貓或引入微信支付、阿里收升逾2%【下一頁】

美團 （03690） 、京東 （09618） 、拼多多（美：PDD）是騰訊盟友，同時為阿里巴巴競爭對手。野村預計，如果阿里巴巴旗下業務進入微信，美團所受影響應較小，但微信是拼多多保持用戶忠誠度的核心渠道，料其所受影響最大。

外界同時揣測，騰訊會否向字節跳動旗下短視頻平台抖音開放，野村指，如果向抖音開放在騰訊的議程內，將對快手 （01024） 以及騰訊自營的「微視」、「視頻號」造成打擊。

兩大巨頭互通生態的消息未獲證實，野村認為，即使有相關行動，較大機會是礙於監管壓力，因內地監管部門時不時批評互聯網行業的「封殺文化」，事件最終或對行業的影響輕微。

如果巨頭只為安撫監管部門，並非真心擁抱開放以及見到潛在益處，對於旗下平台不歡迎的客人，會令它們很難在平台內取得成功。

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編輯：陳健婷