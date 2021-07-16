【新股IPO】 獨角獸相繼計劃在印度上市 印度IPO市場前景如何？

▲ 印度近月有巨型獨角獸相繼計劃在印度上市，當中包括印度最大電子支付平台Paytm。

印度近月有獨角獸相繼計劃在印度上市，當中包括印度最大電子支付平台Paytm，以及印度食品配送獨角獸Zomato。據會計師行安永（EY）發表的過往幾季《印度IPO市場報告》顯示，單計今年首季，印度總共有22間企業分別在主版（Main Board）及中小板（SME Board）進行新股上市，首季新股上市的企業數量逼近去年全年的43間，集資額亦較去年同期的14.1億美元（折合約109.5億港元）升至25.7億美元（折合約199.7億港元），按年大增82.3%。到底印度IPO市場前景如何？

印度最大電子支付平台Paytm計劃在印度上市，詳見﹕【新一頁】

印度有兩間證券交易所，分別為孟買證券交易所（BSE）及印度國家證券交易所（NSE），若與全球各地證券交易所比較，以新股上市數量計，於去年全年期間，印度兩間交易所的新股上市數量為全球第9。

據統計，以新股上市企業數量計，在上季IPO中，零售及消費、工業產品、汽車及交通是相對較多企業在印度進行IPO的行業。

安永印度合伙人Sandip Khetan認為，印度首季資本市場氣氛十分熱烈，不少海外及本地公司皆準備在印度進行上市，料今季IPO市場將持續熾熱。

不過他認為，從印度人口數量來看，當地新冠疫苗接種率仍算低，另外，變種新冠病毒或會加劇當地疫情，短期內或會為市場帶來風險。

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編輯﹕賴奕羚