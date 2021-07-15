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【東京奧運】昂坪360夥寶礦力水特辦運動祭　料暑假人流增雙位數字

商業 18:11 2021/07/15

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昂坪360夥寶礦力水特舉辦「360 Sweatival」運動祭。（昂坪360提供圖片）

今個夏日適逢東京奧運，昂坪360夥寶礦力水特舉辦「360 Sweatival」運動祭。昂坪巿集將於7月16日至9月5日期間，設6大寶礦力水特主題打卡位，包括逾4米高的巨型寶礦力水特樽等，更將於7、8月的週末，免費派發共逾5,000支寶礦力水。

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昂坪360董事總經理劉偉明表示，由於去年受疫情爆發的影響，造訪人數的基數較低，故此今年上半年日均本地造訪人數較去年升超過6成，在公眾假期及長假期前往昂坪360的本地賓客升幅更接近3倍，反映在外遊尚未恢復的環境下，市民都希望在假期期間找尋不同的消閒去處。

他續指，是次合作機會難得，除了時機切合國際大型運動盛事，合作品牌的性質也非常配合夏日運動主題。「希望今次的聯乘活動，在暑假期間能為我們帶來雙位數字的人流增長，同時令大眾更喜愛和享受運動帶來的樂趣。」

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6大打卡位包括巨型寶礦力水特樽連補水加油站、揮灑汗水限定士多、鋁罐形水管裝置、日系劍球打卡位、動漫棒球館及板羽球挑戰站。此外，場內準備了一系列日系經典運動遊戲，勝出遊戲更有機會獲得各式限定聯乘禮品。大會亦邀請世界冠軍級運動員示範及帶領花式足毽、花式跳繩、劍球表演及工作坊。

此外，昂坪360將於7月15日至8月15日期間，推出360 Sweatival盛夏激賞優惠，顧客於推廣期間經昂坪360官方網站於到訪日最少一天前預訂指定產品，滿300元，即減100元；滿600元，減250元，可享全單低至6折優惠。

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責任編輯：朱悅瀅

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